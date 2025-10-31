КМГ: Китай допринася значително за намаляване на разходите и достъпността на зелените технологии в глобален мащаб

Китай допринася за намаляването на разходите за зелени технологии в глобален мащаб и прави устойчивия живот по-достъпен за потребителите по целия свят, бе посочено днес на пресконференция на Министерството на търговията, съобщи КМГ.

Благодарение на мащабното производство и технологичния напредък на Китай, глобалните потребители могат да си позволят все повече да използват зелени продукти. Данните сочат, че китайски продукти като фотоволтаици, турбини за вятърна енергия и електромобили вече се изнасят за над 200 държави и района.

Това е допринесло за намаляване на себестойността на вятърната енергия с над 60%, а на слънчевата – с над 80% в световен мащаб, като по този начин страната дава значителен принос за борбата с климатичните изменения и зеления преход.

Заместник-министърът на търговията Ли Чънган заяви, че Китай ще продължи да участва в преговори за многостранни и двустранни търговски правила в областта на нисковъглеродното развитие. Целта е да се повиши нивото на търговските облекчения и се улесни безпрепятственото движение на висококачествени зелени продукти и услуги, така че устойчивото развитие да облагодетелства целия свят.