Златото се задържа на цена 4000 долара за тройунция

Цените на златото се задържат около равнището от 4000 долара за тройунция, докато инвеститорите оценяват последиците от постигнатото търговско примирие между Съединените щати и Китай, което не успя напълно да разсее опасенията от дългосрочна търговска война между двете най-големи световни икономики, съобщава Блумбърг.

В петък спот цената на златото първоначално се понижи с 0,8 на сто, след като по-рано през деня беше поскъпнала с 2,4 на сто, прекъсвайки четиридневна серия от загуби. По-късно през деня металът възстанови част от загубите си и се насочва към трето поредно месечно поскъпване, посочи БТА.

Китайският президент Си Цзинпин призова за стабилност във веригите на доставки в първото си публично изявление след срещата си с американския президент Доналд Тръмп.

"Комбинацията от рязко понижение на цените, временно примирие в търговската война между САЩ и Китай и значителни изходящи потоци от златни фондове засилва корективното настроение на пазара", коментира Робърт Рени, анализатор в "Уестпак банк корп" (Westpac Bank Corp). По думите му цената на златото може да спадне временно до около 3750 долара за тройунция.

Въпреки колебанията през последните дни златото е поскъпнало с повече от 50 процента от началото на годината. Ръстът е подкрепен от засиленото търсене на сигурни активи от страна на инвеститорите и от активните покупки на централните банки. Според данни на Световния съвет по златото (World Gold Council) централните банки са увеличили покупките си с 28 процента през третото тримесечие спрямо предходното.

Перспективите за предстоящо понижение на лихвените проценти в САЩ през декември изглеждат все по-несигурни, което оказва натиск върху златото. По време на пресконференцията си след решението на УФР за лихвите президентът на институцията Джером Пауъл заяви, че по-нататъшното намаляване на лихвения процент през декември "не е предрешено". По данни на инструмента "Си Ем И ФедУоч" (CME FedWatch) вероятността Федералният резерв да намали лихвите през декември е 66,8 процента – спад спрямо над 96 процента седмица по-рано.

В четвъртък златото поевтиня заради поскъпването на щатския долар, чийто индекс достигна най-високото си ниво от три месеца. Това направи златото по-скъпо за купувачите, търгуващи с други валути.

По-късно днес се очакват и данни за инфлацията в еврозоната. Според проучване на "Трейдинг икономикс" общата и основната инфлация са се понижили с 0,1 процентни пункта – съответно до 2,1 и 2,3 процента на годишна база.

Към края на октомври златото се очертава да приключи месеца с ръст от около 4 процента – трети пореден месец на поскъпване за благородния метал.

Другите благородни метали се представят смесено днес – среброто поевтинява, докато платината и паладият бележат леко покачване в цените си.