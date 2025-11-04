Американци разглобиха китайска кола и разбраха защо е толкова евтина

Главният изпълнителен директор на американската компания Rivian - Ар Джей Скариндж, призна, че екипът му наскоро е разглобил електрическата кола Xiaomi SU7. Той е впечатлен от електромобила, но посочва, че има голяма разлика между разработването и производството на такава кола в Китай в сравнение със САЩ.

Скариндж описва SU7 като много добре изградена и силно интегрирана технологична платформа. Той добавя също, че ако живееше в Китай, това вероятно щеше да е една от колите, които би карал. Едно от най-големите предимства на SU7 е цената му - от около 30 000 евро в Китай, той е значително по-евтин от много от конкурентите си.

След като разглобили колата в Rivian не са научили нищо за изграждането на евтини возила и не е имало тайни инженерни трикове. Целият продукт е просто добър. Скариндж вижда обяснение за технологично напредналата платформа в един важен елемент а именно широката подкрепа от китайското правителство. Следователно разликата се крие в икономическата среда, в която Xiaomi оперира, пише Business Insider.

Правителствената подкрепа променя целия икономически баланс и създава ситуация, която е почти невъзможно да се възпроизведе в Европа или САЩ. "Цената на капитала е нулева или дори отрицателна, което означава, че си струва да се строят фабрики. Това отваря съвсем различна възможност", смята Скариндж.

Според него цената на Xiaomi SU7 е толкова ниска благодарение на фактори, уникални за Китай, като ниски разходи за труд, държавна подкрепа и ниски капиталови разходи. Докато Rivian е получила заем от 6,6 милиарда долара за новата си фабрика в Грузия, китайските производители като Xiaomi получават директни държавни субсидии за изграждането на завод.

"Когато капиталовите разходи са намалени до нула или по-малко от нула и имате много ниски разходи за труд, тогава можете да разберете точно как го правят. Няма магия. Всичко може да се анализира и изчисли", заключава той.