Борсата в Токио затвори с рекордни максимуми, основните индекси на Уолстрийт се сринаха

Фондовите пазари в Югоизточна Азия приключиха петъчната търговия с разнопосочни движения - силният ръст на борсата в Япония контрастира с пониженията в Китай, докато останалите регионални индекси останаха между двете крайности, съобщава Киодо.

Положителните финансови резултати на американските технологични гиганти "Амазон" (Amazon) и "Епъл" (Apple) бяха приети добре от инвеститорите, като особено оптимизъм предизвикаха очакванията на "Епъл". Въпреки това отчетите не успяха да подкрепят технологичния сектор в Хонконг, където индексите приключиха с понижения.

По-меките дипломатически тонове между Вашингтон и Пекин след срещата на върха между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин бяха оценени положително от пазарите, макар и с известна предпазливост.

Американският министър на финансите Скот Бесънт заяви, че двете страни ще продължат търговските преговори, докато Си предупреди за рисковете от прекъсване на глобалните вериги за доставки. Изявлението на китайския президент бе тълкувано като знак за деескалация на напрежението, след като Пекин наскоро въведе ограничения върху износа на редкоземни елементи.

В Япония ръстът беше особено изразен – Nikkei за първи път завърши над прага от 52 000 пункта благодарение на ръста в цените на акциите на технологичните компании.

Основният японски борсов индекс Nikkei 225 се повиши с 1085,73 пункта или 2,12 на сто до 52 411,34 пункта, подкрепен от значителното отслабване на йената спрямо щатския долар. Валутното движение дойде след решението на "Банк Ъф Джапан" да запази основните лихвени проценти без промяна. По-широкият индекс Topix прибави 31,04 пункта или 0,94 на сто до 3331,83 пункта.

Пазарните участници продължават да спорят дали японската централна банка ще пристъпи към повишаване на лихвите през декември. Привържениците на подобен ход посочват признаците за икономическа устойчивост – последните данни за инфлацията в Токио, заетостта и търговията на дребно показаха ръст, а индустриалното производство също се увеличи.

Най-големи ръстове в Токио отчетоха акциите на технологичните и електронните компании, които се възползваха от комбинацията между отслабващата йена и стабилните корпоративни резултати.

По време на търговията доларът се търгуваше за 153,87-91 йени в сравнение със 154,10-20 йени в Ню Йорк и 153,43-45 йени в Токио вчера.

Еврото се котираше на ниво 1,1567-1569 долара и 177,98-178,06 йени спрямо 1,1559-1569 долара и 178,25-35 йени в Ню Йорк и 1,1617-1619 долара и 178,25-29 йени в Токио вчера.

Слабите икономически данни от Китай натежаха върху борсовите индекси в страната и части от региона. В Китай настроенията в промишлеността се влошиха през октомври. Индексът на мениджърите по покупките за преработвателния сектор отбеляза по-сериозен спад в зоната на свиване и не оправда очакванията на анализаторите. За разлика от него секторът на услугите отчете известно подобрение през месеца.

Основният индекс Shanghai Composite се понижи с 0,8 процента, а Hang Seng Index (в Хонконг загуби 1,1 процента в края на търговията.

Технологичният сектор в Хонконг беше сред най-силно засегнатите, като технологичният подиндекс спадна с 2,2 процента въпреки добрите резултати на американските гиганти "Епъл" и "Амазон". Акциите на "Семикъндъктър манифакчъринг интернешънъл" (Semiconductor Manufacturing International) и "Хуа Хон Семикъндъктър" (Hua Hong Semiconductor) поевтиняха съответно с 5,6 и 8,2 процента.

"Китайските компании за полупроводници бяха надценени през последните месеци заради очакванията за растящо търсене, свързано с изкуствения интелект, и заместването на вноса", коментира пред Дау Джоунс анализаторът Юджийн Хсао от "Макуори" (Macquarie). По думите му намаляващото напрежение между САЩ и Китай може да означава, че "спешността на заместването на чиповете вероятно е отслабнала".

Сред останалите губещи на борсата в Хонконг бяха "Алибаба" (Alibaba) със спад от 3,4 процента и "Тенсент" (Tencent) с понижение от 3,1 процента.

В Южна Корея индексът Kospi се повиши с 0,5 процента. Инвеститорите реагираха положително на данни, според които общата инфлация в страната вероятно се е ускорила леко през октомври. Според проучване на Уолстрийт джърнъл сред икономисти индексът на потребителските цени се очаква да нарасне с 2,2 процента на годишна база спрямо 2,1 процента през септември. Данните ще бъдат публикувани във вторник.

Уолстрийт затвори в низходяща територия, като пазарите реагираха на резултатите на водещите технологични компании, а инвеститорите продължават да оценяват постигнатите резултати на срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин, информира Ройтерс, цитирана от БТА.

Промишленият Dow Jones Industrial Average се понижи със 109,88 пункта, или 0,23 на сто, до 47 522,12 пункта,

Широкообхватният S&P 500 загуби 68,25 пункта, или 0,99 на сто, до 6822,34 пункта.

Технологичният Nasdaq Composite се срина с 377,329 пункта, или 1,57 на сто, до 23 581,144 пункта.