За първи път от 4 години безработните в Нидерландия са повече от свободните работни места

За първи път от 2020 г. насам броят на безработните в Нидерландия надхвърля този на свободните работни места, съобщи Статистическата служба на страната. През третото тримесечие на 2025 г. на всеки 100 безработни се падат 97 свободни позиции, което показва отслабване на напрежението на пазара на труда.

Броят на свободните работни места е намалял с 2000 до общо 387 000, докато безработните са се увеличили с 13 000 и достигат 399 000 души. Повечето от тях - около 84 процента - са без работа от по-малко от година.

Свиването на броя на свободните позиции продължава почти три години, като причините се дължат основно не на приток на нови работници, а на засилената дигитализация и автоматизация в предприятията, които търсят алтернативни решения за недостига на персонал.

Над половината от свободните работни места са концентрирани в секторите на търговията на дребно, здравеопазването и бизнес услугите. Строителството остава секторът с най-висок процент на свободни позиции - 79 на 1000 работни места, при национална средна стойност от 42.

"Безработицата е нараснала през последните месеци, но основно защото повече хора са започнали активно да търсят работа", коментира икономистът от Статистическата служба Питър Хейн ван Мулиген, цитиран от телевизия Ен О Ес. По думите му това включва хора с увреждания, дългосрочно болни и пенсионери, които се завръщат на пазара на труда. "Така че безработицата не се дължи само на това, че хората губят работата си", уточни той.

Общо 9,8 милиона души в Нидерландия са имали платена работа през третото тримесечие. От тях над 5,6 милиона са с постоянен трудов договор - с 37 000 повече спрямо предходното тримесечие. Останалите работят на непълно работно време, под 36 часа седмично.

Броят на хората, които желаят да увеличат работните си часове, също се е повишил. През третото тримесечие около 541 000 служители на непълно работно време са изразили желание да работят повече - с 37 000 повече спрямо края на 2024 г., показват данните на Статистическата служба, цитирани от БТА.