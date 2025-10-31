Тръгва национална подписка сред овцевъди и козевъди за ваксинация срещу шарка

Национална подписка сред овцевъдите и козевъдите в подкрепа на ваксинацията на стадата срещу шарка започнат от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация. Това става ясно от официална позиция на Управителния съвет на организацията.

"С изненада и нарастващо възмущение наблюдаваме как ръководството на Министерството на земеделието и храните твърди, че решението да не се прилага ваксинация срещу шарка

било „експертно". Само че всички външни експерти, научната общност и практикуващите ветеринари са категорично „за" ваксинация. Ако това е експертност, тогава, уважаеми господа, как

наричате гласовете на хората с професионален опит и научна аргументация?" - питат фермерите.

Според тях липсват солидни и логични аргументи срещу ваксинацията и управляващите се аргументират със затихване на болестта и че фермерите „не желаят" ваксинация. Удобно оправдание било твърдението, че пикът е минал и било засегнато само 2% поголовие.

"Но не разбираме – кой е индикаторът, по който ще се задейства политиката за ваксинация? Да станат 3%, 4%, 5%? Или ще чакаме 20%? Да станат 200 огнища? Или 500? Или 2000? Какво и как точно ще „наблюдаваме"? Нашата къща гори, а пожарникарите не гасят, защото само един етаж бил в пламъци", гневни са от НОКА.

С националната подписка трябвало да се види реалната картина кои са мнозинство - фермерите или мандрите с техните присъдружни.

"Не намираме за експертно държавата и данъкоплатците да плащат десетки милиони левове, за да опазят бизнеса на няколко предприятия, които и без това ще намерят начин да си продадат продукцията – често и за сметка на здравето и поминъка на цели региони", подчертават от НОКА.

Притеснени са и, че от БАБХ и от Главния ветеринарен лекар на България няма отговори ще бъдат ли наказани стотици фермери вече вакнсинирали животните си.

Смятат, че шарката ще удари отново само след няколко седмици, "и тогава няма да има „голи обещания", на които да се вържем. Ще искаме действия – бързи и решителни!", категорични са от асоциацията.