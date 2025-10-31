Европейските борси започнаха търговията с понижения на фона на слабите икономически данни от Китай

Европейските борси започнаха последния търговски ден от седмицата с леки понижения. Слабите икономически данни от Китай не допринасят за подобряване на настроенията. Индексът на мениджърите по покупките за преработвателния сектор продължи да спада през октомври до 49,0 след 49,8 през септември. Очакваше се стойност от 49,6 пункта. Това беше вече седмото поредно понижение, което може да предизвика нови дискусии за стимули.

DAX губи 0,4 на сто до 24 031 пункта към 12:15 часа, а Euro Stoxx 50 спада с 0,1 на сто до 5692 пункта. На валутния пазар еврото остава почти без промяна на ниво 1,1570 долара, а на облигационния пазар доходността леко се повишава. Златото се задържа малко над границата от 4000 долара, на ниво 4008 долара за тройунция.

В Париж CAC-40 е надолу с 0,1 на сто до 8150,80 пункта. SMI в Цюрих губи 0,3 на сто до 12 275,35 пункта.

Силните финансови резултати на "Епъл" (Apple) и "Амазон" (Amazon), публикувани след затварянето на борсата, не оказват голямо влияние в Европа. При "Амазон" впечатлява растежът на облачния сектор. В резултат на това акциите на концерна поскъпнаха с 12 на сто след затварянето на борсата. Темата за изкуствения интелект обаче продължава да се разиграва предимно на американските пазари, пише БТА.

По отношение на икономическите данни най-важни са тези за инфлацията. Инфлацията в еврозоната спадна леко, но остана над 2 на сто, което подкрепя решението на Европейската централна банка да запази лихвените проценти на сегашните нива.

Потребителските цени са се повишили с 2,1 на сто спрямо октомври миналата година, което е понижение спрямо 2,2 на сто през септември. Това съответства на средната прогноза в проучването на Блумбърг. Индексът, измерващ основните цени, който изключва колебливите компоненти, неочаквано се задържа на 2,4 на сто, докато цените при внимателно наблюдавания компонент на услугите се ускориха с 3,4 на сто.

Акциите на "Байер" (Bayer) (+0,3 на сто) не показват значителна реакция на решението на Върховния съд на щата Вашингтон по делото "Ериксон срещу Монсанто". Апелативният съд отмени решение на първа инстанция. На него бяха присъдени обезщетение за вреди и наказателни обезщетения в размер на общо 185 милиона долара. "Байер" проучва по-нататъшни правни стъпки. Не е ясно дали натискът върху акциите на компанията вчера, малко преди края на търговията, е свързан с решението.

Резултатите на "Фукс" (Fuchs) за третото тримесечие се оценяват като малко по-добри от очакваните. Докато продажбите са в рамките на очакванията, резултатите са над прогнозите. За цялата година компанията продължава да очаква приходи и печалба (EBIT) на нивото от миналата година. Свободният паричен поток преди придобивания се очаква да остане 260 милиона евро. Акциите поскъпват с 8,7 на сто.

След обявяването на резултатите за третото тримесечие "Сен Гобен" (Saint-Gobain) отбелязва спад от 2,7 на сто на парижката борса. Въпреки че резултатите отговарят на очакванията, анализаторите от Ар Би Си (RBC) смятат, че консенсусните прогнози на пазара ще се понижат леко. "Сен Гобен" прогнозира само лек ръст на обема за четвъртото тримесечие, а очакваното непроменено развитие на маржовете в региона на Америка също може да окаже лек натиск.

"Юнивърсъл Мюзик Груп" (Universal Music Group) отбелязва ръст от 1,7 на сто на борсата в Амстердам след обявяването на резултатите. Експертите на "Дойче банк" (Deutsche Bank) споменават за по-добри резултати, като очакванията са били надминати с малко. Движещите сили са били ръстът в продажбите на физически плочи и по-добрите приходи от мърчандайзинг.