Това са хората, които поемат оправдани рискове и инвестират във висококачествени технологии и продукти с доказани агрономически и икономически ползи

През последните години всички ние, които работим в сектор земеделие, сме изправени пред постоянни предизвикателства и неочаквани събития, породени от климатични, икономически, регулаторни, пазарни и други фактори.

1. Регулаторен натиск – от една страна забрана на активни вещества на продукти за растителна защита, а от друга трудности пред компаниите разработчици да регистрират нови такива, които да отговарят на нуждите на фермерите.

Причините се коренят в неспирните промени в законодателството на ЕС, инициирани от европейските регулационни органи.

2. Икономически натиск – за разлика от трайното увеличаване на потребителските цени, през последните 10 години изкупните цени на продукцията остават без промяна, като това се случва в условия на постоянно, а понякога драстично увеличаване на цените на торове, работна ръка и техническо обородуване, поставяйки под натиск рентабилността на производството в земеделието.

3. Климатичен натиск – последните стопански сезони се оказаха непредвидими от климатична гледна точка, носейки на фермерите по-ниски добиви и качество на продукцията при голяма част от културите.

Как заедно да намерим изход от тази неблагоприятна среда?

В трудни времена и несигурност, правилните партньорства са единствения път да споделим отгворността и да намерим правилните решения.

През 2025 година БАСФ стартира своята лоялна програма „Сейф от БАСФ", в която още през първия сезон се включиха над 1000 фермери – инициатива която имаше за цел да направи още по-успешни партньорствата ни, създадени през годините. Програмата е изцяло в подкрепа на фермерите, които получават най-иновативните и сигурни решения за растителна защита, професионални и експертни консултации в точния момент от екипа на БАСФ, както и големи икономически ползи под формата на бонуси, трупани в техните „персонални акаунти". За БАСФ лоялната програма е изключителен успех, защото усилията ни бяха подкрепени с доверието на партньорите ни, които продължават да залагат на иновативните и качествени решения на компанията.

Платформата „Сейф от БАСФ" е богата с продукти и технологии, които се отличват с агрономически и икономически ползи:

Най-новата генерация продукти на база Ревизол® в житни култури – ключови постижения, вдъхващи увереност в бъдещето, доказвайки, че дори в трудни времена е възможно да вървим напред.

Клиърфийлд® и Клиърфийлд® Плюс – революционни технологии, които повече от 10 години предлагат ненадмината сигурност в борбата с плевелите и Синята китка при слънчогледа и които се появиха, когато фермерите най-много се нуждаеха от тях за да направят отглеждането на слънчоглед ефективно и печелившо.

Архитект® отвори нова страница за слънчогледа и за тези които го отглеждат с уникалните си качества, многопосочни ползи и ефективност, а Ревидас® издигна защитата от болести в слънчогледа на ново ниво със силата на Ревозол® и несравнимата си ефикасност на полето.

БАСФ има и изключителен принос в опазването на лозя, зеленчуци и овошки от болести и плевели, налагайки нови стандарти и давайки многобройни примери за ефективно управление на ресурсите в отглеждането на трайни насаждения и зеленчуци.

„Сейф от БАСФ" ще продължи да подкрепя фермерите и българското земеделие през 2026 г. чрез с доказани агрономически решения и с още по-атрактивни и икономически изгодни предложения.