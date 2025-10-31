Община Русе стана една от първите общини в България с изградена и работеща анаеробна инсталация за преработка на биоразградими отпадъци, финансирана със средства от Европейския съюз. Вече една година съоръжението се експлоатира от „Д Консей" ООД, а в партньорство с общините Русе, Сливо поле, Тутракан, Иваново и Ветово проектът се превърна в пример за успешно и навременно реализиране на европейски проект в полза на хората.

Инсталацията позволява безкислородно третиране на биоразградими отпадъци, при което се получават полезни продукти като биогаз, тор и твърда фракция за производство на компост. Така отпадъците се превръщат в ресурс, а не в проблем за околната среда.

За да има ефект обаче, важно е хората да използват правилно специалните контейнери, поставени на територията на петте общини. В малките кафяви кофи от 120 литра трябва да се изхвърлят остатъци от храна, плодове, зеленчуци, хляб, ориз, тестени изделия, хартия, салфетки, биоразградими опаковки, чай и кафе. Зелените контейнери от 1100 литра са предназначени единствено за растителни отпадъци като трева, клони, храсти, цветя и листа.

„Д Консей" и общините партньори стартират конкурс за име на „зеления помощник" - символ на комуникационната кампания, насърчаваща разделното събиране на биоразградими отпадъци. В конкурса могат да участват деца от 7 до 18 години, а за по-малките е предвидена отделна категория за рисунка на тема „Как е правилно да изхвърляме отпадъците си?".

Срокът за участие е до 21 ноември 2025 г. Победителите в двете категории ще получат велосипеди, а са предвидени и допълнителни награди - настолни игри. Подробности за конкурса могат да се намерят на сайта на „Д Консей" - dkonsei.com

в секция „Новини".

„Разделното събиране на отпадъци е наша обща кауза и мисия за превръщането им в ресурс. Насочването на конкурса към децата е изключително важно, защото именно в тази възраст се изграждат първите навици и отношение към опазването на природата. Надяваме се повече деца да участват в конкурса, защото каузата си заслужава", коментират организаторите.