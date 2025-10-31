Печалбата на "Ауди" се удвоява през третото тримесечие, но компанията понижава годишната си прогноза

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Печалбата на германския автомобилен производител "Ауди" (Audi), дъщерно дружество на "Фолксваген" (Volkswagen), се е увеличила повече от двойно през третото тримесечие на 2025 г., показват публикуваните днес финансови резултати на компанията, цитирани от ДПА и БТА.

Нетната печалба за периода юли-септември възлиза на 718 милиона евро, което е 2,6 пъти повече от резултата за същия период на миналата година. Увеличението обаче е минимално спрямо второто тримесечие, когато печалбата достигна 716 милиона евро.

През третото тримесечие на 2024 г. "Ауди" отчете рязък спад на печалбата – до 272 милиона евро, основно заради разходите за преструктуриране и затварянето на завода в Брюксел. За сравнение, година по-рано - през третото тримесечие на 2023 г. - компанията реализира печалба от 1,2 милиарда евро.

Автомобилният производител, който притежава и марките "Бентли" (Bentley), "Ламборгини" (Lamborghini) и "Дукати" (Ducati), понижи прогнозата си за годишна печалба, посочвайки като причини трудната пазарна среда и нарастващия ценови натиск.

Компанията, базирана в Инголщат, среща сериозни предизвикателства на китайския пазар, където конкуренцията от местни производители на електрически автомобили се засилва. В същото време въведените от президента на САЩ Доналд Тръмп мита върху вноса на европейски автомобили оказват значително негативно влияние върху резултатите на "Ауди".

По думите на главния финансов директор Юрген Ритерсбергер американските мита са стрували на компанията около 850 милиона евро през първите девет месеца на годината, като до края на 2025 г. тази сума може да достигне 1,3 милиарда евро.

За разлика от своя конкурент Бе Ем Ве (BMW) "Ауди" няма собствен завод в САЩ и обмисля изграждането на такъв, за да намали зависимостта си от износа в дългосрочен план.

"Отговаряме на трудната икономическа ситуация и засилената конкуренция с последователни мерки за намаляване на разходите и продължаваме да работим за подобряване на финансовите си резултати", заяви Ритерсбергер.

През март компанията обяви, че до 2029 г. ще съкрати до 7500 работни места в Германия, част от по-широка стратегия за оптимизация на производството и адаптация към електромобилния преход.