Двама ученици и един студент бяха удостоени с Нагр...

С EON пакет с оптичен интернет цялото семейство гледа по избор: футбол, сериали, детски филми advertorial icon

Вече няма нужда да преговаряте с всички членове на семейството, за да се насладите на любимото си съдържание в ЕON, при това с перфектно качество на картината, независимо от времето навън. Всеки може да гледа каквото иска без компромиси - с пакет EON с оптичен интернет от Vivacom. А преживяването с предпочитаните спортни, филмови, детски и всякакви други програми от богатата EON Видеотека е гарантирано с бързата скорост и стабилната връзка в оптичната мрежа. 

Пълната свобода на избор, без прекъсвания и компромиси с качеството, вече е и на изключително достъпна цена с Офертата на сезона от Vivacom. В пакета EON FULL само за 11,45 € | 22,40 лв. на месец за първите 9 месеца е включен безплатен достъп до един от спортните пакети по избор – DiemaXtra или MAX Sport Plus, при това за целия срок на договора. Клиентите на EON могат да се възползват и от впечатляващи функции като спортна статистика на живо с EON Sports Mode, специален режим за деца, сваляне и гледане на съдържание от видеотеката офлайн, и много други, с гарантирана бързина и стабилност на оптичната връзка.

Всеки клиент получава и Wi-Fi 6 рутер от последно поколение за срока на ползване на услугата, който осигурява максимално покритие и надеждност.

„С новото супер предложение на Vivacom всеки член на семейството получава пълната свобода да гледа това, което обича – без прекъсвания и без компромиси. Докато едни следят любимия си спортен отбор със статистика на живо, други могат да избират сред богата селекция от разнообразни видео каталози“, казва Любомир Малоселски, директор „Продукти и услуги“ във Vivacom. 

Пакетът EON LIGHT също дава възможност за един безплатен премиум спортен пакет по избор - DiemaXtra или MAX Sport Plus, а EON PREMIUM включва и двата пакета.

Всеки може да се възползва от предимствата на офертата на Vivacom до 9 ноември. Повече информация за офертите вижте тук.

Отговори за еврото: Какво се случва с цените (Видео)