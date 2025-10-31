Фермери защитиха МЗХ: Отговорно е решението да няма ваксинация срещу шарка

"Министерството на земеделието и храните постъпи отговорно към българските животновъди и преработватели на мляко с решението дребните преживни животни да не се ваксинират срещу шарка. Освен, че е професионално обосновано от широк кръг

от експерти и съгласувано с европейските институции, това решение показва реална грижа на държавата за сектора." Това се казва в контра позиция до медиите, подписана от Национална асоциация на млекопреработвателите, Български фермерски кооператив и Асоциация на земеделските производители в България. Те реагират на упреците на НОКА, че отказът от ваксинация на овце и кози застрашава сектора и поминъка на фермерите.

"В момент, в който пикът на заболяването е преминал и има видимо ограничение на огнищата към днешна дата, ваксинацията е напълно излишна мярка, която може само да навреди повече. Тя би прекратила износа, забранен за продукти от ДПЖ, ваксинирани

срещу шарка. Напомняме, че всякакви ограничения на износа ще нанесат непоправими щети на реалните производители, които осигуряват 75% от българската храна и ще доведат

до масови фалити на овцеферми, козеферми и мандри", предупреждават подкрепящите МЗХ.

Те настояват да участват активно в диалога с държавата за бъдещето на сектораи посочват мерки, които могат да помогнат на всички. Сред тях са въвеждане на финансови стимули за биосигурност във фермите, в които в момента не се спазват санитарни стандарти, няма дезинфекция, а в много случаи дори няма ограда, хладилник и течаща вода; осигуряване на ветеринарни лекари в малките населени места; забрана за достъп на външни лица до ферми с огнища; адекватни обезщетения при евтаназия на болни животни; засилване на контрола върху нелегалната ваксинация и др.

"Ние вярваме, че колкото по-бързо всички ферми заработят според европейските и национални изисквания, толкова повече качествена българската храна ще стига до българската трапеза", се твърди в декларацията подписана от Владислав Михайлов, Александър Алексиев и Венцислав Върбанов.