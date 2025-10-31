БНБ: Печалбата на банките нараства с 3,9% на годишна база до 2,8 млрд. лева към края на септември

Печалбата на банковата система в България нараства с 3,9 на сто на годишна база или със 107 млн. лева до общо 2,8 млрд. лева към края на месец септември тази година, сочат данните на Българската народна банка (БНБ).

През третото тримесечие на 2025 г. активите на банковата система нарастват с 8,2 млрд. лв. (4,1 на сто) и в края на септември възлизат на 210,1 млрд. лева. Брутните кредити и аванси на тримесечна база се увеличават с 2,2 млрд. лв. (1,7 на сто) до 133,9 млрд. лв. При вземанията от кредитни институции е отбелязан спад - с 2,5 млрд. лв. (17,7 на сто) до 11,6 млрд. лв., пише БТА.

Брутният кредитен портфейл на банковата система нараства с 4,6 млрд. лв. (3,9 на сто) до 122,1 млрд. лв. Увеличават се предимно кредитите за домакинства - с 3 млрд. лв., или 5,7 на сто (в това число с 2,2 млрд. лв. кредитите, обезпечени с жилищен имот). Растеж е отчетен и при кредитите за нефинансови предприятия - с 831 млн. лв. (1,5 на сто), за други финансови предприятия - с 429 млн. лв. (4,6 на сто), и за сектор държавно управление - с 329 млн. лв. (38,9 на сто).

През третото тримесечие на 2025 г. депозитите в банковата система се увеличават със 7,6 млрд. лв. (4,4 на сто) и в края на септември достигат 178,2 млрд. лв.

Нарастват депозитите на домакинства - с 4 млрд. лв. (4,2 на сто), на нефинансови предприятия - с 3,7 млрд. лв. (7,5 на сто), и на кредитни институции - със 782 млн. лв. (4,8 на сто). Намаление е отчетено при депозитите на сектор държавно управление (с 815 млн. лв., 17,3 на сто) и на други финансови предприятия (със 140 млн. лв., 3 на сто).

Брутните необслужвани кредити и аванси в края на септември възлизат на 3,85 млрд. лв. (3,94 млрд. лв. в края на юни), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси намалява до 2,87 процента (2,99 процента в края на юни).

Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата им обезценка) в края на септември е 1,79 млрд. лв. (1,95 млрд. лв. в края на юни) и делът ѝ в общата нетна стойност на кредитите и авансите се понижава до 1,37 процента (1,52 процента в края на юни).

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на септември възлиза на 25,2 млрд. лв. и спрямо края на юни отбелязва увеличение с 613 млн. лв. (2,5 на сто), за което допринася предимно растежът на текущата печалба.

Размерът на разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, спрямо 30 септември 2024 г. нараства с 34 млн. лв. (7,6 на сто) до 485 млн. лв. в края на периода.