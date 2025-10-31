Топлофикациите обръщат гръб на въглищата, заменят ги с газ

2024 г. се оказва повратна за част от топлофикациите у нас, които заменят въглищата с газ, а дружествата вдигат приходите си заради инвестиции в когенерации, показват финансовите им отчети. „Топлофикация Перник" отчита ръст на приходите от над 20%, а с 63 на сто се вдигат тези на "Брикел", това сочи класацията К100. Друго характерно за дружествата е, че са консултирани от енергийния експерт Христо Ковачки.

Перник залага на газ като стратегическа алтернатива

„Топлофикация Перник" вече трета поредна година използва природен газ за производство на топла вода през летните месеци. Първите три мощности имат обща топлинна мощност от 19,5 MW и електрическа 21,7 MW. В момента се монтират още две с обща мощност 17,4 MW, а други две чакат ред за инсталиране. Така до няколко години Перник ще разполага с близо 60 MW електрическа и почти толкова топлинна мощност, което ще позволи на централата да замени значителна част от въглищата.

За града това е стратегически ход, защото мрежата няма капацитет да поеме отопление изцяло на ток. В момента две трети от перничани ползват централно отопление, а ТЕЦ „Република" осигурява топлина на близо 20 000 абонати.

Русе, Сливен, Враца, Плевен и Бургас - нови мощности и без въглища

Подобна трансформация тече и в „Топлофикация Русе", която инвестира в седем газови когенерации с обща мощност 61 MW. Три от тях вече работят и позволяват на дружеството да спре въглищата през летните месеци. Останалите ще бъдат въведени в експлоатация до края на 2025 г.

„Топлофикация Сливен" също преминава към газ. Първите два от общо четири двигателя с мощност 35 MW вече са монтирани, което ще позволи на дружеството да прекрати използването на въглища през топлите месеци.

„Топлофикация Враца" добавя почти 20 MW нови мощности, които заменят остарелите и подобряват качеството на услугата, а „Топлофикация Бургас" увеличава капацитета си с още 18 MW, като половината от тях вече работят.

В Плевен също залагат на инвестиции в газови когенерационни двигатели, с чиято помощ заменят част от основната си суровина - въглищата.

„Брикел" подготвя четири когенерации и край на мазута

Последна от въглищните централи, която подготвя реален преход, е „Брикел". Компанията е готова да инсталира четири газови когенерации и чака изграждането на газопровода, за да ги включи в работа. Новите мощности ще заменят не само въглищата, но и мазута, който се използва при запалването на котлите. Очаква се това да намали значително черния дим, който години наред задушава района на Гълъбово.