Протест, кръстен в изпепеляващ огън

Самозапалванията в последните две столетия на човешката история са свързани с ритуали в държави като Индия, с протести срещу рецесията в Западна Европа и Съединените щати и бунт срещу тиранични диктатури в страни като Иран или окупирания от Китай Тибет.

Три столетия преди чешкият студент Ян Палах да се залее с бензин и да загине в протест срещу смазването на Пражката пролет през 1968 година, се случват най-масовите самоубийства с огън - тези на староверците в Русия.

Хиляди загиват. През март 1666 г. - 17 души в област Вологда. През 1672-ра - 2000 души в Нижни Новгород, 1765-а - още 2000 души, отново в Нижни Новгород. 1678-а - 2700 души в Палеостров. Но как започва тази огнена драма?

В средата на XVII век патриарх Никон, който няма нищо общо с фотографската марка, започва религиозна реформа, за да укрепи разклатения си авторитет. Никон кани католически учени да поправят грешките в руските богослужебни книги и въвежда нови правила. От днешна гледна точка измененията са приемливо козметични - различен правопис на името Исус върху иконите и знакът на кръста при важните литургии - от два пръста на ръката преди това, вече с три.

Голямата грешка на Никон обаче е, че не уцелва правилния момент. Годината е специална - 1666-а. И заради трите 6-ици руските християни намират промените за дяволски. В отговор Великият московски синод ги анатемосва, облага ги с двойни данъци, забранява им да се събират. Староверците са убедени, че Никон ги тласка към края на света.

Не само годината е дяволска. 12 лета по-рано опустошителна чумна епидемия убива 800 хиляди руснаци. В същия момент се случва и слънчево затъмнение. А по това време над планетата прелита и комета. Руснаците са ужасени от поредицата необясними аномалии, а староверците стартират масовите самозапалвания. Убедени са, че идва краят на всички.

Строят големи дървени къщи, пълнят ги със сено, фитили от свещи и бурета с барут. Щом военните тръгнат срещу тях, стотици се натъпкват вътре и когато войската пристигне, драсват клечката, за да получат своето кръщение с огън. И след като Петър Велики става цар, а по-късно и император на Русия, реформите, меко казано, не спират. Двуметровият суров владетел, който носел едва 38-и номер обувки, принуждава руснаците да обръснат брадите си, за да изглеждат като европейците.

Ето това вече останалите живи след огъня консервативни християни не могат да преглътнат. И напускат родината. Преселват се в Азия и Европа, някои и в България. Но част от тях днес живеят в долините между Монголия, Казахстан и Русия и са по-познати като старобрядци.

В този "Космос" ще ви разкажем за староверците не като религиозни фанатици, а като хора, които живеят откъснати от света и в хармония с природата. Освободени от оковите на часовниците и времето. Далеч от смартфоните, календарите и телевизорите. Независимо дали става въпрос за тях, или за амишите в Пенсилвания, племето пираха в Амазония, народа сан в пясъците на Намибия - това са хора, които дори не са чули за финансовата криза от 2008 г. и ковид пандемията от 2020-а. Общности, за които стресът е непознат, а денят започва и приключва с ритъма на природата.

В новия брой ще ви разкажем и какво се случва в мозъка на великия Айнщайн, как един адвокат изостави професията си, за да намери гробницата на Клеопатра, и защо всъщност пеят птиците. Приятно пътешествие!

Ето какво ще откриете в 10-и брой на списание "Космос", което ще е на пазара в събота:

Алгоритъмът на Айнщайн

Американски игри в Космоса

Машина на времето

Защо пеят птиците

Екзотичният рай на Сокотра

Извън часовника

Микроби правят шоколада вкусен

Картелът на слънцата

Инспектор Стрезов

Да изтриеш спомените

Заплаха за пуду, най-малкият елен

Гробницата на Клеопатра

Гертруд Стайн - покровителката