Уолстрийт се повиши в началото на търговията

Основните индекси на Уолстрийт започнаха днешната търговия с повишения благодарение на добро представяне на технологичните компании "Епъл" (Apple) и "Амазон" (Amazon), чиито резултати успокоиха инвеститорите, само ден след най-големия спад на Уолстрийт за последните три седмици, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Промишленият Dow Jones Industrial Average се повиши с 61 пункта или 0,13 на сто, до 47 583,12 пункта.

Широкообхватниятс S&P 500 нарасна с 33,52 пункта или 0,49 на сто до 6855,86 пункта.

Технологичният Nasdaq Composite отчете ръст от 227,762 пункта или 0,97 на сто до 23 808,906 пункта.

Акциите на "Амазон" поскъпнаха с над 10 на сто днес, след като силният растеж на приходите за третото тримесечие на облачното подразделение "Амазон Уеб Сървисиз" (AWS) и оптимистичната прогноза за продажбите разсеяха опасенията, че технологичният гигант изостава от конкурентите си в надпреварата за изкуствения интелект (ИИ).

Приходите на "Амазон Уеб Сървисиз" - основният двигател на инвестициите на компанията в ИИ - са се увеличили с 20 на сто през третото тримесечие.

За сравнение, приходите на "Азюр" (Azure), облачното подразделение на "Майкрософт", са нараснали с 40 на сто, а тези на "Гугъл Клауд" (Google Cloud) на "Алфабет" (Alphabet) - с 34 на сто.

С приходи от 33 милиарда долара, облачният бизнес на "Амазон" е над два пъти по-голям от този на "Гугъл", който отчита 15,16 милиарда долара.

Уолстрийт посрещна резултатите с ентусиазъм, като анализатори отбелязаха, че това може да бележи повратна точка за "Амазон".

До днес акциите на "Амазон" бяха поскъпнали с едва 1,6 на сто от началото на 2025 г., под натиска на опасения за пазарния дял на компанията и липсата на значими новини около ИИ, което направи акциите на компанията най-слабо представилите се от т. нар. Великолепна седморка от технологични гиганти.

В същото време книжата на "Епъл" поскъпнаха с 2,6 на сто в предпазарната търговия, тъй като отчете рекордни продажби за последното тримесечие, като прогнозата на компанията за продажба на смартфони "айФон" (iPhone) през празничния сезон надминава очакванията на Уолстрийт. След началото на сесията обаче акциите на компанията минимализираха ръстовете.