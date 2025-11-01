КУБ Корпорацията, едно от най-големите международни строително-инвестиционни обединения в Източна Европа, представи междинните резултати от своята работа в България. От 2022 година насам компанията е реализирала редица жилищни, инфраструктурни и социални проекти, като е укрепила инвестиционното и културното сътрудничество между България и Украйна.

Както се посочва на официалния сайт на корпорацията, дейността на КУБ е допринесла значително за развитието на българската икономика. Съвместно с държавни институции и бизнес партньори компанията е привлякла над 420 милиона евро преки инвестиции, създадени са повече от 800 нови работни места, а платените данъци се оценяват на десетки милиони евро. През 2025 г. КУБ е финансирала пускането на първия директен полет Кишинев – Варна, който е изиграл важна роля за успешния туристически сезон.

Освен строителна дейност, корпорацията развива хуманитарни и образователни инициативи. Сред тях е проектът за създаване на иновативно „Училище на бъдещето“, както и годишният цикъл екологични акции „Сливи за смет“, в рамките на които горските и крайбрежните зони край Варна вече са почистени от близо един тон отпадъци.

Сред обществените инициативи на КУБ са и организирането на културни събития, ремонтът на градски пътища и благоустрояването на района на Ален мак, където компанията е изградила нови пътеки към морето, зони за отдих и обновена зелена инфраструктура. За три години са засадени около 2000 дървета и храсти.

Съобщава се също, че корпорацията е предоставила хуманитарна помощ на жителите на районите, засегнати от наводненията в Югоизточна България в началото на октомври.

„Дойдохме в България не просто като инвеститори, а като партньори, които се стремят да укрепват доверието, да създават работни места и да изграждат среда, в която хората се чувстват добре да живеят и работят. За три години КУБ стана част от икономическия и културния живот на страната, което приемаме като голяма чест и отговорност“, подчерта основателят на корпорацията Олег Невзоров.