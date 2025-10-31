БНБ: Основният лихвен процент намалява до 1,80 на сто, считано от 1 ноември

Основният лихвен процент (ОЛП) ще бъде 1,80 на сто, считано от 1 ноември, обяви Българската народна банка. ОЛП намалява с 0,01 процентен пункт спрямо нивото за октомври, което възлизаше на 1,81 на сто. Простата годишна лихва през ноември ще бъде на най-ниското си ниво от близо 3 години насам, сочи справка на БТА в данните на централната банка. За последно ОЛП е бил на по-ниско равнище през януари 2023 година, когато е възлизал на 1,42 на сто.

Основният лихвен процент у нас дълги години беше на нулево ниво, но в края на септември 2022 г. започна поредица от повишения. ОЛП тогава не беше повишаван от 2016 година. През последната година и половина простата годишна лихва върви постоянно в низходяща посока.

Основният лихвен процент в България се прилага предимно при изчисляването на годишната лихва по задължения.