Украйна призовава Брюксел да увеличи митата върху вноса от Русия в ЕС

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Киев призова днес Европейския съюз да увеличи митата върху вноса на руски стоки, които все още не са в обхвата на санкциите, наложени от Брюксел след началото на руската инвазия, съобщи Франс прес.

"Ако дадени продукти не са включени в (обхвата на) европейските санкции, ще повдигнем въпроса за налагането на мита върху тях", заяви външният министър на Украйна Андрий Сибига.

По думите му, подобен ход би позволил на ЕС да заобиколи опозицията на Унгария и Словакия, които заплашват да блокират разширяването на санкциите срещу Москва.

"Ще работим по този въпрос заедно с нашите европейски партньори", добави Сибига по време на съвместна пресконференция с президента Володимир Зеленски.

ЕС вече увеличи митата върху вноса на някои руски стоки, включително за селскостопански продукти и торове, в рамките на предишните си пакети от ограничителни мерки след началото на пълномащабното нахлуване на Москва в Украйна през 2022 година.

Въвеждането на нови санкции обаче изисква единодушие сред всички държави членки, включително и от Унгария и Словакия.

За разлика от налагането на нови санкции, въвеждането на ставки изисква само квалифицирано мнозинство (най-малко 15 страни членки, представляващи поне 65 на сто от общото население на ЕС), подчерта Сибига, цитиран от БТА.

Според него повишаването на митата върху определени руски продукти би могло да бъде "един от начините за засилване на европейските санкции", като се избегнат евентуални блокади от страна на отделни членки на ЕС.

Руският износ за ЕС подлежи на различни тарифи за всеки отделен продукт, като ставките варират значително.

Вносът на руски стоки в Европейския съюз е спаднал от 62,7 милиарда евро през първото тримесечие на 2022 г. (преди инвазията) до 6,98 милиарда евро през второто тримесечие на 2025 г., което е намаление с 89 на сто, показват официални европейски статистически данни.