Цените на пшеницата по световните борси са се повишили умерено през октомври

Пазарът на стоки през октомври 2025 г. показа смесени тенденции, като цените на пшеницата и царевицата в САЩ регистрираха умерени повишения благодарение на силното търсене за износ и благоприятните климатични условия, докато цените на пшеницата в Европа леко спаднаха под влиянието на силното евро и достатъчното световно предлагане. Цените на слънчогледа нараснаха значително в Европа и Русия вследствие на суша и топлинни вълни, които намалиха реколтата и стесниха световните доставки. Това пише в тазседмичния анализ на експертите на Софийската стокова борса (ССБ), предава БТА.

Цените на пшеницата в САЩ се повишават умерено през октомври, с 3 на сто увеличение до около 193 долара за тон, подкрепени от добрите износни продажби и подобрени прогнози за добивите. В Европа цените остават стабилни, с лека тенденция към намаление до около 224 долара за тон. Руският износ на пшеница отчита леко повишение на цените ФОБ (FOB - Free On Board - на границата на страната износител) до около 231 долара за тон заради силното търсене и добрите климатични условия.

Пазарът на царевица остава стабилен, с цени около 160 - 170 долара за тон в САЩ и 210 - 220 долара за тон в Европа.

През октомври 2025 г. пазарът на слънчогледово масло отбелязва значително повишение на цените поради ограничено предлагане, причинено от по-ниски прогнози за реколтата и неблагоприятни климатични условия в основните производствени региони. В Европа цените се повишават до около 1340 - 1360 долара за тон, а в Русия цените ФОБ на износа се покачват до 1220 - 1230 долара за тон. В САЩ цените на слънчогледовото масло остават по-стабилни и обикновено са по-ниски в сравнение с тези на европейския и руския пазар поради по-разнообразното предлагане на масла.

Търговията със зърнени стоки на Софийската стокова борса остава спокойна. Тази седмица продължава предлагането на голямо количество хлебна пшеница от стари реколти на 450 лева за тон (230,08 евро за тон), а купувачите отговарят с начална цена от 270 лева за тон (138,05 евро за тон). Продължава и търсенето на фуражна пшеница, насипно, на начална цена от 340 лева за тон (173,84 евро за тон).

Цените на основните хранителни стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Има множество оферти за продажба на семена и ядки като белен слънчоглед, различни видове тиквено семе и орехова ядка на цени вариращи от 2500 (1278,23 евро за тон) до 6800 лева за тон (3476,78 евро за тон). Предлага се и богат асортимент от консервирани храни на начална цена от 5,99 лева за килограм (3,06 евро за килограм).

В подкръг "Индустриални стоки" на ССБ сделки има за дърва за огрев в рамките на 80 - 90 лв./куб.м (40,90-46,02 евро/куб.м) и въглища, тип Донбас на 720 лева за тон (368,13 евро за тон). В групата на енергоносителите се изкупиха газ пропан бутан на 930 - 1061,77 лв./хил. л (475,50-542,87 евро/хил. л) и газьол за ПКЦ в рамките от 1973 до 2144,37 лв./хил. л (1008,78 – 1096,40 евро/хил.л).