В Дубай се предлага най-скъпото кафе в света, една чаша струва почти 1000 долара

Кафе Снимка; Пиксабей

Цената е 3600 дирхама (около 980 долара), а кафето предлага вкусов профил с флорални и плодови нотки, напомнящи на чай.
Кафене в Дубай предлага най-скъпото кафе в света – чаша от него струва почти 1000 долара. Напитката се приготвя от панамски кафени зърна, продадени на рекордна цена, предаде АФП.

Богатото емирство отдавна е известно със своите екстравагантни проекти – сред тях огромен търговски център с вътрешна ски писта, най-високата сграда в света и изкуствен остров, обсипан с петзвездни хотели.

„Дубай беше перфектното място за нашата инвестиция", казва Серкан Сагсоз, съосновател на кафене Julith, което предлага изключително скъпата напитка.

Кафенето се намира в индустриален квартал, превърнал се в център за любителите на специално кафе, и планира да сервира около 400 чаши от уникалната напитка, започвайки от 1 ноември.

Цената е 3600 дирхама (около 980 долара), а кафето предлага вкусов профил с флорални и плодови нотки, напомнящи на чай.

„Има бели флорални нотки като жасмин, цитрусови аромати като портокал и бергамот, както и намек за кайсия и праскова. Това е като мед – нежно и сладко", обяснява Сагсоз, който преди това е управлявал кафене в родната си Турция.

Миналия месец Дубай вече влезе в Книгата на рекордите на Гинес с предишното най-скъпо кафе в света, предлагано от друго заведение – Roasters, за 2500 дирхама. Новият рекорд обаче надмина всички очаквания.

„Шокиращо е, но все пак – това е Дубай", каза местната жителка Инес.
„За богатите хора това е просто още едно преживяване, с което могат да се похвалят", добавя друга жителка – Маева.

Кафенето Julith е закупило своите зърна на аукцион в Панама, след часове на ожесточено наддаване, което привлякло стотици участници. Според Сагсоз, заведението е платило най-високата цена в историята за кафе – 20 килограма зърна за около 2,2 милиона дирхама (600 000 долара).

Става дума за редкия сорт „Nido 7 Geisha", отглеждан на плантация близо до вулкана Бару в Панама.

След търга азиатски купувачи, емиратски ентусиасти и колекционери на кафеени зърна са се свързали с кафенето с надеждата да закупят част от рекордната партида.

От Julith обаче заявиха, че нямат намерение да споделят своето съкровище, освен малко количество, запазено за управляващото семейство на Дубай, съобщи БГНЕС.

