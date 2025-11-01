ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Рибари от Балчик: Тази есен пасажите паламуд и саф...

Времето София 22° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21627613 www.24chasa.bg

Инфраструктурата за зареждане на електромобили в Китай продължава да расте

КМГ

992
Електрическата мощност на публичните станции е достигнала около 200 млн. киловата, увеличение от 59,2% спрямо началото на годината. Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Инфраструктурата за зареждане на електромобили в Китай запазва силна динамика.

Към септември броят на зарядните съоръжения достига 18,06 млн., което е ръст от 54,5% на годишна база и обслужва около 40 млн. превозни средства с нови енергийни източници. Електрическата мощност на публичните станции е достигнала около 200 млн. киловата, увеличение от 59,2% спрямо началото на годината, съобщи КМГ.

Страната ускорява внедряването на интелигентни зарядни системи с висока мощност. Освен това, нов тригодишен план предвижда достигане на 28 млн. зарядни съоръжения до 2027 г., стимулирайки частния сектор – който вече държи над 70% от пазара на публични зарядни услуги.

Електрическата мощност на публичните станции е достигнала около 200 млн. киловата, увеличение от 59,2% спрямо началото на годината.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Наука и технологии

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Гледай "Лукойл", мисли за бюджета