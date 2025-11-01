Инфраструктурата за зареждане на електромобили в Китай продължава да расте

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Инфраструктурата за зареждане на електромобили в Китай запазва силна динамика.

Към септември броят на зарядните съоръжения достига 18,06 млн., което е ръст от 54,5% на годишна база и обслужва около 40 млн. превозни средства с нови енергийни източници. Електрическата мощност на публичните станции е достигнала около 200 млн. киловата, увеличение от 59,2% спрямо началото на годината, съобщи КМГ.

Страната ускорява внедряването на интелигентни зарядни системи с висока мощност. Освен това, нов тригодишен план предвижда достигане на 28 млн. зарядни съоръжения до 2027 г., стимулирайки частния сектор – който вече държи над 70% от пазара на публични зарядни услуги.