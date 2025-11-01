Докато Уорън Бъфет се готви да се пенсионира компанията му удари 17% печалба

Печалбата на "Бъркшър Хатауей" (Berkshire Hathaway), холдинговата компания на инвеститора Уорън Бъфет, се е повишила със 17 процента благодарение на сравнително лекия сезон на ураганите, довел до по-малко разходи за застрахователните дружества, и повече нереализирани инвестиционни печалби тази година, предаде Асошиейтед прес. Холдингът същевременно продължава да се подготвя за оттеглянето на легендарния 95-годишен инвеститор от поста главен изпълнителен директор през януари.

Вниманието на повечето инвеститори е насочено към очакванията Бъфет да бъде наследен на поста от Грег Ейбъл.

Бъфет, който ще остане в "Бъркшър" като председател на борда на директорите, изненада акционерите с обявяването на оттеглянето си на традиционната годишна среща през май. Акциите на компанията в момента са далеч от максималната си цена от 812,855 д., отбелязана преди изявлението на Бъфет, и в края на петъчната търговия се котираха за 715,740 долара на акция.

"Бъркшър" обяви днес печалба от 30,796 млрд. долара или 21,413 долара на акция "клас А" за изминалото тримесечие спрямо 26,251 млрд. долара или 18,272 долара на акция през същия период на миналата година.

Тези резултати обаче винаги биват изкривявани от текущата стойност на огромния инвестиционен портфейл на холдинга и евентуални продажби на акции, които тази година добавиха 17,3 млрд. долара към печалбата на компанията.

Затова Бъфет отдавна препоръчва инвеститорите да обръщат повече внимание на оперативните печалби на "Бъркшър", за да добият реална представа за резултатите на включените в него дружества. Оперативната печалба на "Бъркшър" е скочила до 13,485 млрд. долара или 9376,15 долара на акция "клас А" благодарение на силното възстановяване на застрахователните компании в състава на холдинга. Преди година оперативната печалба бе 10,09 млрд. долара или 7023,01 долара на акция "клас А".

Четиримата анализатори, анкетирани от "ФактСет рисърч" (FactSet Research), прогнозираха оперативна печалба от 8573,50 долара на акция от "клас А", пише БТА.