"Политико": България проучва възможности за отсрочка на US санкциите спрямо „Лукойл“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българското правителство проучва възможностите за отсрочка на американските санкции спрямо "Лукойл", които пряко засягат бургаската рафинерия, пише "Политико".

Миналата седмица президентът Доналд Тръмп обяви санкции срещу двата най-големи производители на петрол в Русия, „Роснефт" и „Лукойл", което накара няколко страни от ЕС, в които компаниите оперират, да се борят за изключения.

В България се намира разрастващата се рафинерия в Бургас, собственост на Лукойл, която осигурява до 80% от горивото в страната. Компанията исторически е оказвала огромно икономическо влияние върху балканската държава, а съоръжението е било свързвано с използването на пропуски в санкциите на ЕС.

Правителството е попитало Вашингтон как да постъпи, за да поиска удължаване на санкциите след началната им дата 21 ноември, съобщават информирани лица пред изданието.

Правителството се опасява, че санкциите могат да принудят рафинерията да спре да работи, тъй като банките се оттеглят от съоръжението, казват хората, което ще доведе до широко разпространени недостиг на гориво и протести.