КСБ представи пред българи във Франкфурт възможностите да работят в родината

„Надявам се много от вас да попълнят нашите редици и да се завърнат да работят в България". С тези думи председателят на Камара на строителите в България (КСБ) инж. Илиян Терзиев се обърна към препълнената зала във Франкфурт, където участва в организирания от социалното министерство кариерен форум.

Пред сънародниците ни в Германия Камарата представи предимствата за включване в строителния бранш - очакван увеличен обем работа, което гарантира трайна заетост, чувствително повишено заплащане, което позволява поддържане на жизнен стандарт, конкурентен на европейския и не на последно място - живот и работа у дома, при семейството и приятелите.

Амбицията ни е да предложим на завърналите се българи растеж в кариерата и те да станат ръководители срещу съответното по-високо заплащане на работниците, наети от страни извън ЕС, обясни инж. Терзиев.

Във Франкфурт КСБ представи платформата си „Работа в България", която пусна в навечерието на деня на строителя - Димитровден. Целта й е да улесни връзката между бизнеса и потенциалните служители. В платформата вече има над 1000 влизания, постъпили са около 20 запитвания, каза Димитър Копаров, директор на дирекция "Управление на проекти, дигитализация и квалификация". Тя е достъпна през сайта на КСБ – ksb.bg и търсенето на работа през нея е напълно безплатно. Има три направления - за завръщане в родината, за наемане на работници от страни извън ЕС и за студенти.

Направлението „Завръщане в България" е за бърза връзка със строителни компании в цялата страна, където може да се пуска автобиография и да се описва работа в кой град се търси, какъв е професионалният опит и пр. Тя ще улесни сънародниците ни в чужбина като с един „клик" ще могат да достигнат до работодател. КСБ има представителства във всички областни центрове и през тях се улеснява връзката със строителните компании в цялата страна, не само в големите градове.

Второто направление в платформата е „Наемане на работници извън ЕС", където бизнесът заявява интерес за кадри чрез посредничеството на лицензирани фирми. Третото направление е „Кариерен старт" – за студенти от България и чужбина, които търсят реализация.

Зам.-социалният министър Наталия Ефремова запозна местната общност с възможностите на програмата им „Избирам България" за завръщане на българи в родината, която се реализира с европейско финансиране. Вече по програмата има над 3000 кандидати.

Събитието във Франкфурт бе организирано от МТСП, Агенцията по заетостта и Генералното консулство на Република България във Франкфурт в партньорство с Изпълнителната агенция за българите в чужбина, Камарата на строителите в България, Германо-българската индустриално-търговска камара и други местни партньорски организации.