Зеленчуците поскъпнаха в сезона на туршиите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

По-високи цени на повечето зеленчуци отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата тази седмица. Проверка на борсата в село Първенец показва, че най-съществен ръст има при праза и краставиците, докато цената на карфиола и пипера е по-ниска спрямо миналата година.

На сергиите за зеле килограмът се продава по 1 лев – колкото и миналата есен. Въпреки това производителите отчитат по-високи разходи заради сушата и по-често поливане.

Празът се продава по около 3,50 лв. за връзка, като цената му е скочила с 50 стотинки до 1 лев спрямо миналия сезон. При патладжаните също има повишение, докато при карфиола стойностите са значително по-ниски – от 4 лв. миналата година до около 1,40 лв. сега.

„При пипера имаме спад – от 3 лева за килограм през 2023 г. до около 1,80 лв. в момента", уточнява изпълнителният директор на стоковата борса в Първенец Илия Гатев, цитиран от НОВА.

По думите му тази година камбите отново са дефицитни, въпреки че цената им достига 4 лв. за килограм.

Продавачите споделят, че все по-малко хора приготвят зимнина – купуват зеленчуци основно за бърза консумация.

Най-драстичен скок обаче се отчита при краставиците – поскъпването е с близо лев, като цената вече достига 3,50 лв. за килограм. „Причината е в по-малките засети площи и по-слабата реколта. Още от август цената е необичайно висока за сезона", обяснява Гатев