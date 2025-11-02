Германски компании са платили 1,72 млрд. евро данъци в Русия от началото на войната

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германски компании са внесли близо 1,72 млрд. евро в руския бюджет след началото на инвазията в Украйна — сума, достатъчна да финансира 10 000 бойни дрона, се посочва в доклад на Киевското училище по икономика (KSE), организацията B4Ukraine и инициативата Squeezing Putin. Повече от половината германски фирми, които са действали в Русия преди войната, все още не са се изтеглили.

Сред тях са производителят на сирена Hochland и строителният гигант Knauf, които официално не нарушават санкциите на ЕС, тъй като произвеждат потребителски стоки. Критиците обаче припомнят, че плащането на данъци в Русия фактически подпомага военната ѝ икономика.

„Компаниите, които остават в Русия, директно подхранват нейната икономика и, следователно, войната", заяви директорът на B4Ukraine Незир Синани пред „Евронюз". По думите му, това е „вратичка, която трябва да бъде затворена", цитира БГНЕС.

Според доклада, международните компании са платили на Русия най-малко 20 млрд. долара данъци през 2024 г., а общо от 2022 г. насам сумата надхвърля 60 млрд. долара — близо половината от руския отбранителен бюджет за 2025 г.

Германските компании са втори по обем платени данъци след американските. Само през 2024 г. те са внесли 594 млн. долара, а от началото на войната – до 2 млрд. долара годишно.

Германски фирми под натиск

Hochland има три завода в Русия и заявява, че не може да се изтегли, защото „отговорността към 1 800 служители и техните семейства" не го позволява. Компанията осъжда „неоправданата война" на Москва, но твърди, че продажбата на бизнеса би донесла още по-големи приходи на руската държава.

Knauf, от своя страна, е обвинявана, че нейни материали са използвани при строителството в разрушения украински град Мариупол. Компанията отрича категорично, че участва в руски държавни проекти, и подчертава, че не е реализирала печалба от дейността си в Русия след обявяването на изтеглянето през 2024 г.

Изтеглянето – скъпо и трудно

Русия направи процеса по напускане на чужди компании изключително скъп – данъкът върху продажбата на бизнес се увеличи от 15% на 35%, а президентът Владимир Путин лично трябва да одобрява сделки над 50 млрд. рубли.

KSE изчислява, че едва 12% от международните компании са се изтеглили напълно от Русия, докато над половината германски фирми все още оперират там.

„Оставането в Русия струва човешки животи"

Синани подчерта, че данъците са само част от проблема — компаниите продължават да поддържат руската икономика чрез доставки, технологии и обучение.

„Броят на германските компании, които поддържат руската икономика, е неоправдано висок", заяви той, призовавайки Берлин и ЕС да задължат бизнеса да напусне Русия незабавно.

„Компаниите плащат цена, измерена не в пари, а в човешки животи", каза още Синани.