Nvidia е първата в компания света с оценка от 5 трилиона долара

Nvidia стана първата в света компания с оценка от 5 трилиона долара на фона на бума на фондовия пазар и изкуствения интелект.

Производителят на чипове от Силициевата долина достига оценка от 5 трилиона долара само три месеца след като беше първият, който проби бариерата от 4 трилиона долара

Nvidia стигна до оценка от 5 трилиона долара, тъй като индустрията за изкуствен интелект и по-широкият бум на американския фондов пазар претърпяха бум, пише "Гардиън". Само преди три месеца производителят на чипове от Силициевата долина беше първият, който проби бариерата от 4 трилиона долара пазарна стойност.

За сравнение, стойността на Nvidia е по-голяма от БВП на Индия, Япония и Обединеното кралство, според Международния валутен фонд (МВФ). Тя е надраснала значително конкурентите си в индустрията за чипове, набирайки скорост, тъй като многобройни технологични акции се повишиха през последните дни.

Малко след отварянето на американските фондови пазари в сряда, акциите на Nvidia достигнаха 207,86 долара с 24,3 милиарда акции в обращение, което доведе до пазарната капитализация на компанията до 5,05 трилиона долара. Огромният апетит за чиповете на Nvidia, считани за най-авангардните в захранването на продукти и софтуер с изкуствен интелект, е основната причина цената на акциите на компанията да се е увеличила толкова бързо от началото на 2023 г.

Американският фондов пазар достигна множество рекордни върхове тази седмица, подкрепен от обширните инвестиции в изкуствен интелект.

Във вторник главният изпълнителен директор на Nvidia, Йенсен Хуанг, разкри поръчки на чипове на стойност 500 милиарда долара. Компанията обяви и партньорство с Uber за роботизирани таксита и инвестиция от 1 милиард долара в Nokia, като двете компании планират да работят заедно по 6G технологията. Освен това Nvidia си партнира с Министерството на енергетиката на САЩ за изграждането на седем нови суперкомпютъра с изкуствен интелект.

Обширните планове на OpenAI за мащабиране на своята инфраструктура с изкуствен интелект също са силно зависими от технологията на Nvidia. Миналия месец Nvidia обяви, че ще инвестира 100 милиарда долара в OpenAI като част от партньорство, което ще добави поне 10 гигавата центрове за данни на Nvidia с изкуствен интелект, за да увеличи изчислителната мощност на собственика на чатбота за изкуствен интелект ChatGPT.

Хуанг и Nvidia също така получиха подкрепата на Доналд Тръмп, който нарече главния изпълнителен директор „невероятен човек" по време на реч в Южна Корея в сряда. Президентът на САЩ често е рекламирал компанията като пример за успех и е предполагал, че може да позволи продажбата на по-малко мощна версия на чипа Blackwell на компанията в Китай, ход, който потенциално би могъл да повиши още повече акциите на Nvidia. Американският президент Доналд Тръмп също има финансов интерес в компанията – разкривайки във финансов отчет, че към края на миналата година е притежавал акции на Nvidia на стойност до 1,3 милиона долара.

Миналата седмица в полет на Air Force One Тръмп заяви, че ще разговаря с китайския президент Си Дзинпин за чиповете на Nvidia.

Достигането на новия бенчмарк поставя още по-голям акцент върху катаклизма, предизвикан от манията по изкуствен интелект, която се разглежда като най-голямата тектонична промяна в технологиите, откакто съоснователят на Apple Стив Джобс представи първия iPhone преди 18 години. Apple се възползва от успеха на iPhone, за да стане първата публично търгувана компания, оценена на 1 трилион долара, 2 трилиона долара и в крайна сметка 3 трилиона долара.

Но има опасения за евентуален балон с изкуствен интелект, като по-рано този месец служители на Банката на Англия сигнализираха за нарастващия риск цените на технологичните акции, напомпани от бума на изкуствения интелект, да се спукат.

Част от опасенията относно балона с изкуствен интелект се въртят около кръговия характер на някои от сделките в индустрията. Инвестицията на Nvidia от 100 милиарда долара в OpenAI, например, зависи от собствените планове на OpenAI да закупи милиони чипове на Nvidia. Нуждата от тези чипове се дължи главно на желанието на технологичната индустрия да увеличи масово изчислителната си мощност, въпреки нарастващата загриженост на анализаторите относно компаниите, които показват, че не успяват да осигурят възвръщаемост на приходите от инвестициите си в изкуствен интелект и че почти всички пилотни програми за изкуствен интелект в бизнеса се провалят