Бизнесът вече предпочита да инвестира в екологични продукти

Макар темата за ESG да звучи сложно, тя е естествена и близо до всеки. Добрата новина е, че бизнесът вече е готов да създава природосъобразни продукти, защото цени опазването на околната среда и осъзнава смисъла от тази трансформация.

В специалното събитие "ОББ за устойчив бизнес" за регион София представители на три големи местни компании разказват какво означава да са устойчиви, какви са били предизвикателствата и какво предстои занапред по пътя към зелената трансформация.

Компаниите са наясно, че от действията им днес зависи не само тяхната печалба, а благосъстоянието на хората и общностите, опазването на природата, както и създаването на сигурна, здравословна и мотивираща работна среда.

Радослав Маринов, директор "Маркетинг" на Top Rent A Car:

Устойчивите ни практики намаляват екологичния отпечатък

- Защо можем да наречем Top Rent A Car устойчива компания?

- Top Rent A Car прилага устойчиви практики, които едновременно намаляват екологичния отпечатък и повишават ефективността на бизнеса. Това включва оптимизация на процесите, въвеждане на нови технологии и инвестиции в нови и по-икономични автомобили. Устойчивостта за нас не е само отговорност, а и конкурентно предимство, което води до по-добри резултати и по-доволни клиенти.

- Какво ви донесе дигитализацията на документооборота?

- Дигитализацията на целия процес по обработка на резервации ни позволи да спестим над 500 000 листа хартия годишно и значително да ускорим обслужването. Екипът работи по-ефективно, а клиентите получават по-бързо и удобно обслужване. Това решение подобри както вътрешната организация, така и цялостното преживяване на нашите клиенти и съответно прави услугите ни още по-предпочитани.

- Какви са ползите за клиентите от непрестанните инвестиции в нови автомобили?

- Новите автомобили осигуряват на клиентите по-високо ниво на комфорт, безопасност и икономичност. Те отговарят на последните европейски стандарти и намаляват разходите за гориво, което прави наема на всеки един наш клиент по-изгоден. За нас това е ключов елемент от качеството на услугата и част от причината Top Rent A Car да е сред най-предпочитаните компании на пазара.

- Какви са плановете за бъдещето, включително развитието в Румъния?

- След като през миналата година започнахме дейност в Румъния, планираме да разширим присъствието си и на други пазари в региона. В същото време развиваме нови услуги за мобилност, които да предложат истинска алтернатива на личния автомобил. Целта ни е да осигурим на хората удобно, достъпно и устойчиво придвижване от точка А до точка Б, за да не са зависими от автомобили, които завземат пространство в града и ума.

Инж. Георги Георгиев, мениджър "Проекти" на "Валиян" ООД:

Влагаме усилия в кръговата икономика

- Как започна трансформацията към устойчивост на "Валиян" ООД?

- Както повечето добри примери в бизнеса и при нас всичко започна с една идея. Идея, която превърнахме в ясен план и реализирахме в края на 2020 година – направихме първата в България Зелена мебелна фабрика. Устойчивостта не е само оптимизация и увеличаване на производствен капацитет. Тя е отговорност към клиента, към служителите и към обществото като цяло. Добавената стойност, която все повече ще се оценява не само в нашата индустрия.

- Почти успявате да затворите цялата верига на преработване на дървесната част, която идва при вас. Каква беше причината да вземете това решение?

- Във "Валиян" не просто произвеждаме мебели - ние доказваме, че луксозното качество и екологичната отговорност могат да вървят ръка за ръка. Това е причината да инвестираме в кръговата икономика - нещата трябва да се случват по правилен начин, да градим по-добро бъдеще.

- Кои са най-големите предизвикателства, с които се сблъскахте по пътя си към устойчивост?

- Както всеки бизнес в България, основните предизвикателства са административни и бюрократични. Надявам се законовата рамка да се измени, така че да се облекчат бизнесите, които са решили да инвестират в еко производствени мощности и ограничаване на карбоновия отпечатък върху природата.

- Планирате ли следващи иновации?

- Разбира се, имаме планирани етапи за последващи иновации, които ще допълнят и надградят вече изградената ни структура, като енергийна автономност с инсталиране на батерии, въглероден неутралитет чрез залесяване и други, с които да генерираме повече енергия, отколкото консумираме, докато произвеждаме висококачествени мебели за клиентите ни.

Веселина Ралчева, собственик и управител на "Ина Есеншълс" ООД:

Планираме иновации за оползотворяване на остатъците от работата ни

- Защо можем да наречем "Ина Есеншълс" ООД устойчива компания?

- Компания, която се развива успешно вече 25 години, която разширява присъствието си на пазарите и се радва на все повече доволни клиенти няма как да не бъде наречена устойчива. В последните години направихме сериозни инвестиции, започнахме нови дейности като агротуризъм, или както ние го наричаме - "Ароматен туризъм" , открихме собствени търговски обекти в трите най-големи града – София, Пловдив и Варна. Продуктите на InaEssentials присъстват на пазарите на над 30 страни в Европа и не само – Австралия, САЩ, ОАЕ.

- Лесно ли взехте решението да се насочите към биологичното земеделие и какво ви струваше тази крачка?

- Не, не беше лесно, защото в тези години – 2003-а, 2004-а, нямаше никаква информация в България, нямаше традиции, опит, нямаше дори сертифициращи български организации. Първият ни сертифициращ орган беше швейцарската IMO. Но тогава бяхме млади, ентусиазирани със съпруга ми, вярвахме, че това е бъдещето, и трудностите не ни плашеха.

- А планирате ли нови иновации?

- Разбира се, една устойчива компания трябва винаги да бъде с поглед напред и да се опитва да предвижда тенденциите и евентуални проблеми. Смятаме да се насочим много повече към директната връзка с клиенти, да развием услуги в областта не само на туризма, но и на различни събития, творчески работилници, презентации – както в Дестилерията и новия ни Арома център, така и в търговските ни обекти. Планираме също иновации, свързани с оползотворяване на остатъците от процеса по дестилация на етеричномаслени култури.

- Какви бяха предизвикателствата, с които се сблъскахте по пътя си, за да се наречете днес едновременно успешни и устойчиви?

- Трудно е да се изброят, това са 25 години. В първите години беше липсата на опит, по-нататък дойде все по-засилващата се административна тежест, която отнема много от нашия ресурс – като време, като усилия. В последните години сериозен е и проблемът с недостига на работна ръка. Както казах – трябва винаги да си няколко хода напред. Това, което ни вдъхва надежда и увереност в бъдещето, е включването на нашите пораснали деца в бизнеса.