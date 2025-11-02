Владислав Горанов: Разумен дебат за бюджета ще има след излизането на Радев от президенството

"Разумен дебат за бюджета може да има след излизането на Румен Радев от президентството". Това каза в предаването "На фокус" по Нова тв бившият финансов министър Владислав Горанов.

Той направи този неочакван коментар за проектосметките на държавата, които ще бъдат дебатирани идната седмица, имайки предвид вероятно, че политическата криза в България е започнала с вдигнатия юмрук на Радев през 2020 г.

Горанов смята, че по-щадящо за икономиката е щяло да бъде в бюджета да се предвиди повишаване на косвените данъци временно, а не вдигане на осигуровки. Той самият бил критичен към проектобюджета, но според него той е единствено възможният в годините на политически кризи и "левичарски" уклони.

Така всъщност Горанов коментира бюджетите, направени по времето на бившия финансов министър Асен Василев.

Проектобюджет на ГЕРБ за последно е бил за 2021 година. В момента сегашният се прави в коалиционен формат, допълни той

Докато не свърши политическата криза, ще водим такъв тип дебати за бюджета, подчерта Горанов и обясни, че когато се съберат гласовете на ГЕРБ, БСП и ИТН и да се търси подкрепата на ДПС, защото не излизат гласовете, това означава, че трябва да се съобразяваш и да търсиш най-малкото общо кратно между всички възможни политики.

Той обясни още, че се налагат някои непопулярни мерки, които лично той като финансов министър, не би допускал.

Според него най-малко щадящо за хората би било вдигането на ДДС с 2 процентни пункта, като припомни, че такова е имало преди много години.

Горанов заяви още, че е изпратил в САЩ всички документи след включването му в санкциите по закона "Магнитски" и се надява тази несправедливост да отпадне като бъде изваден от списъка. Той потвърди, че и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, с когото работи още от 2008 г., е говорил с американския представители по тази тема.