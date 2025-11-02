Зафиров: Бюджетът за 2026 г. обединява най-доброто от лявото и дясното

Правителството успява по един много добър начин да съчетае най-доброто и от лявата, и от дясната политика и бюджетът за 2026 г. го показва, заяви вицепремиерът Атанас Зафиров в предаването "Защо г-н министър" в ефира на Би Ти Ви.

„Аз няма да давам оценки на бюджета. Факт е, че много икономисти го определиха по-скоро като ляв, аз ще се въздържа от подобни определения. Бюджетът е реалистичен, категорично не е популистки. Но има много леви политики, което е добре и по време на криза точно такъв трябва да бъде подходът – първо трябва да се помисли за хората, после за по-големите неща", каза той.

Зафиров е категоричен, че в бюджета няма някакви крайни мерки, няма политики, които да „счупят" държавата".

Според Зафиров правителството ще изкара целия си мандат.

Зафиров не потвърди дали БСП би напуснала управлението, ако минималната работна заплата беше 605 евро. Той обаче изрази висока степен на увереност, че ако основните искания на партията не са били удовлетворени, пред тях неизбежно е щяла да стои дилемата за напускане.

Зафиров посочи, че майчинството за втората година се вдига с близо 15% от 780 лева на 900 лева.

"Разглеждайте това увеличение като грижа за бъдещето и като загриженост за бъдещите пенсионери, каза вицепремиерът относно увеличението на вноската за пенсия с 2% от 2026 г. В пенсионната система средствата не достигат. Състоянието ѝ налага такава мярка, каза още той. Тази мярка е свързана с още една - вдигането на максималния осигурителен праг. Искахме това вдигане да бъде значително по-високо – то е само с 200 лева, но въпреки всичко ще донесе допълнителни средства в пенсионната система, които ще облекчат положението", обясни вицепремиерът.

Ще бъдат увеличени хазартни данъци с 5%, а данък „дивидент" от 5 на 10%, каза още Атанас Зафиров.

Атанас Зафиров заяви, че БСП отново е показала последователност и принципна позиция по време на избора на нов председател на парламента. Той благодари на Наталия Киселова за поетата отговорност в труден момент и припомни, че с избирането ѝ партията е допринесла за стабилността и предсказуемостта в работата на Народното събрание.

По думите му социалистите са проявили същия подход и сега, подкрепяйки ротацията и избирането на Рая Назарян за председател на парламента.

На въпрос дали БСП е търгувала подкрепата си за председателския пост срещу ключови позиции в бюджета за следващата година, Атанас Зафиров отрече категорично подобни твърдения. Той подчерта, че партията не води пазарлъци, а отстоява принципни позиции. По думите му социалистите са участвали в по-широк политически разговор, обхващащ отношенията в управляващата коалиция, включително теми, свързани с участието им във втория ешелон на властта и начина, по който функционират министерствата.

Той отговори лаконично и на упрека от страна на лидера на ГЕРБ, че коалиционните партньори на партията са взели „министерствата на концесии":

„Имам едносричен отговор – БСП няма такива министерства. Не мисля, че в правителството има такива министерства. Предполагам, че това е било плод на някаква моментна емоция на г-н Борисов".