Учени доказаха теоретично предположение, съществуващо от десетилетия

Ядрени химици и физици от Кьолнския университет откриха експериментално доказателство за това, че изотопът технеций-98 понякога се превръща в молибден-98, съобщи електронното издание Юрикалърт, цитирано от БТА.

Изследователите от доста време предполагаха това, но не успяваха да попаднат на доказателства.

За първи път учени от Кьолнския университет наблюдават разпад на технеций-98, изотоп на химичния елемент технеций (Tc), чрез улавяне на електрон. Това е процес, при който атомното ядро "улавя" електрон от вътрешната си обвивка. Заедно с протона в ядрото образуват неутрон, превръщайки елемента в друг, се отбелязва в публикацията.

Изследователи от Катедрата по ядрена химия потвърждават по този начин теоретично предположение, съществуващо от десетилетия. Откритията допринасят за по-пълно разбиране на процесите на разпад на химичния елемент технеций.

Изследването е публикувано в списанието Physical Review.

Още през 90-те години на миналия век учени предполагат, че технеций-98 може да се разпада чрез улавяне на електрон, но не успяват да намерят доказателства за това, тъй като изотопът се среща в изключително малки количества.

За настоящото проучване изследователският екип от Кьолн използва около три грама технеций-99, който съдържа следи от редкия изотоп технеций-98 (около 0,06 микрограма).

В измервателната станция на Института по ядрена физика за 17 дни са регистрирани около 40 000 разпада чрез улавяне на електрони, отбелязват експертите. Този успех е постигнат със специално проектирана оловна защита, която почти напълно потиска интензивния радиационен фон на технеций-99. В резултат на това изследователите успяват за първи път да открият ясно изключително технеций-98.

Измерванията показват, че технеций-98 се разпада предимно на изотопа рутений-98, но в около 0,3% от случаите се превръща и в молибден-98 чрез улавяне на електрони. "За нас това е малък, но значителен принос към по-широкото разбиране на ядрената физика", каза ръководителят на научния екип д-р Ерик Щруб от Катедрата по химия на Кьолнския университет, цитиран в прессъобщение. "Такива прецизни доказателства ни помагат да разберем по-добре стабилността и структурата на атомните ядра", допълни той.

Проучването разширява фундаменталното разбиране за процесите на ядрения разпад, казват от Кьолнския университет.