Александър Николов: 100 млн. лева на месец ще са загубите от забраната на Лукойл за износ

Рафинерията на Лукойл в Бургас е най-големият данъкоплатец. С нея са свързани още 3000 фирми. Износът е 4 млрд. лв., от тях се връщат около 1,5 млрд. лв. Затваряйки пазара за чужбина, всеки месец бюджетът ще е на загуба с около 100 млн. лв. Това каза пред Би Ти Ви бившият енергиен министър Александър Николов.

Има и 5 подточки кога не се налага забраната. Добави, че шефът на агенция "Митници" ще решава кога се прилагат изключенията за износ. Освен това забраната е в сила, а държавата има още 5 дни да провери резервите, посочи още Николов и коментира, че за него не е ясно дали държавата има резерви.

За мен е много стряскащо решението за въвеждане на временна мярка за забрана на износа. Начинът, по който е описано, има много странни детайли, посочи той.

Обясни, че санкциите на САЩ към Лукойл ще отпаднат или с края на войната в Украйна, или с продажбата на компанията.

Забраната за износ ще бутне надолу цените у нас и ще надуе тези в чужбина. Това са условия за контрабанда, категоричен бе Николов.