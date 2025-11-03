Добра реколта от грозде в Кюстендилско

Реколтата от грозде в региона на Кюстендил е добра като количество и качество, каза доцент Симеон Крумов от Института по земеделие в Кюстендил, цитиран от БТА.

Доцент Крумов поясни, че по време на пролетните мразове, които унищожиха реколтата от овощни видове в района на Кюстендил, пъпките на лозите все още не са били развити и това е причината реколтата от грозде в региона да е добра.

"Няколко години по ред има едно захлаждане в този период, което задържа развитието на зимните очи. Това се оказа причината, поради която реколтата беше добра", посочи доц. д-р Крумов. По думите му засушаване през лятото е допринесло за опазване на здравето на лозите, тъй като гъбичните заболявания се развиват при наличието на влага и роса. На засушаването се дължи и високата захарност на гроздето. По думите му в някои райони сушата се е отразила върху едрината на гроздовите зърна, което пък е довело до по-нисък рандеман и по-нисък добив като килограми, но за сметка на това качеството е добро и компенсира количеството.

Доцент Крумов посочи, че Институтът по земеделие в Кюстендил разполага с колекционно лозово насаждение с около 50 сорта, както винени, така и десертни. В Института се правят изпитвания по развитието на различните сортове грозде, тъй като климата се променя. "Лозата е по-сухо устойчива от овощните видове. Тя не страда по този начин от сушата. С това затопляне на климата се развиват растенията все по-рано и това е проблем за късните пролетни мразове", посочи още доц. д-р Крумов. По думите му реколта 2025 може да се определи като прецедент, тъй като грозде има, а череши, сливи, ябълки и круши няма.

"Въпреки, че климатът се променя, хубаво е стопаните в нашия район да се придържат към сортове с ранно и средно ранно зреене. Така те достигат до технологична зрялост и захарно съдържание, което е подходящо за производство на определен тип вина", посочи доц. д-р Крумов. По думите му от десертните сортове подходящи за района на Кюстендил са Велика, Плевенски фаворит и Гарант, като последните два сорта са междувидови хибриди, които са с повишена устойчивост на стресово биотични и абиотични фактори. От винените сортове са подходящи Трапезица и Рубин, тъй като те са с по-къса вегетация.

Доцент Крумов изрази надежда, че зимата ще бъде мека, тъй като през около шест – седем години температурите през зимния сезон падат до критични за лозата стойности, а пролетта да бъде хладна за да се забави развитието на растенията и да се избегнат пролетните мразове.