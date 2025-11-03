ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте къде в София няма да има вода на 4 ноември

Времето София 14° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21635823 www.24chasa.bg

В България имаме запаси на нефт за 45 дни и още толкова - в Словения и Унгария

1568
Димитър Хаджидимитров КАДЪР: NOVA NEWS

В България по закон се държат 45-дневни запаси и още толкова се държат на съхранение в близки страни - в нашия случай в Словения, Унгария. Имаме договори с тях и при нужда, ще ги получим. В рафинерията има за поне още 40 дни готови за разпространение горива, както и нефт за 3 месеца, който е договорен, платен и трябва да пристигне. 

Това увери Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на търговци, производирели, вносители и превозвачи на горива пред Нова телевизия.

Той успокои, че в последните дни са извършени много проверки от Агенция "Митници", така че е сигурно, че количествата са налични.

В случай на нужда Турция също може да реагират най-бързо като съседна за нас страна, суровина там има. Цените ще са пазарни.

Дневно потреблението на цветни горива в България е 10 млн. литра, от които 6 млн. са дизел и 3 млн. - бензин. Затова бензинът не беше включен в забраната за износ, приета от Народното събрание - защото с него нямаме проблем и голямо потребление, обясни още Хаджидимитров.

Има договори със западни търговци за доставки, те са с клаузи за доставки, има достатъчно наличен суров петрол в региона. Няма как да се допусне недостиг на горива, убеден е и енергийният експерт Цветомир Николов.

Със забраната на износ не мисля, че има как някой търговец да може да вдигне цените. Основното притеснение е, че дефицитът в Сърбия може да повиши цените тук. Но това беше ограничено, така че би трябвало да очакваме стабилни цени, каза още той. 

Според него правителството трябва да действа и да покаже, че държи контрол - да сложи особен управител, и тогава да искаме дерогация от САЩ за санкциите, защото е рисково да чакаме да се случи сделката за продажба на активите на "Лукойл".

Нямаме информация какви разговори се водят и какво изключение е поискано. Позитивният пример е немският в рафинерията в Шведт, където още през 2022 г. е назначен особен управител.

Димитър Хаджидимитров КАДЪР: NOVA NEWS

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Гледай "Лукойл", мисли за бюджета