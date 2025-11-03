Виктор Иванов: Това е бюджет "дай да избутаме и тази година", няма визия

Големият проблем е, че правителството няма ясна идея какво иска да постигне с този бюджет. Това е бюджет "дай да избутаме и тази година". Няма политики. Но има лъжи - финансовият министър беше излъгал премиера, че няма да вдига данъци и осигуровки.

Това заяви журналистът от "24 часа" Виктор Иванов в ефира на Нова телевизия.

Според него вдигането на осигуровките с 2% се прави чисто счетоводно. По този начин в НОИ ще влязат 1,2 млрд. евро повече. Поради това поне в началото на годината държавата няма да има нужда да преведе 1,2 млрд. субсидии на НОИ и ще има пари да изплати заплатите на служителите в МВР.

Журналистът обаче припомни, че през 2011 г. осигурителната тежест беше вдигната с 1,8%. Тогава при 330 млн. лв. повече очаквани приходи в НОИ постъпиха с 225 млн. по-малко, защото хората спряха да си плащат осигуровките.

А по повод вдигането на заплати - например на младите лекари, Иванов подчерта, че когато се дават пари някъде, трябва да знаем какво искаме да постигнем. "На учителите от над 5 години се вдигат заплатите, напълни се с млади хора в системата, но явно не осигуряват нужното качество. На полицията се вдигнаха миналата година шокиращо доходите - не се вдигна качеството на услугата. Асен Василев имаше ясно обяснение - вдигаме доходи, но това ще подсили икономиката. Сега няма обяснение - защо вдигат осигуровките".

Вдигането на осигуровките от днес за утре стресира бизнеса, потвърди и предприемачът Таня Скринска. "Ние пробиваме на Запад с по-ниска цена. Но когато ти се увеличават осигуровки и данъци, нямаме възможност вече за по-ниска цена и част от персонала ще бъде освободен", обясни тя. Според нея накрая коректните работодатели ще се откажат да правят бизнес в България. Защото сметката за това увеличение ще се плати от тях и от служителите, които работят на светло. Над 1,7 млн. хора не плащат здравни осигуровки, припомни Скринска.

Финансовият журналист Стефан Антонов обаче застъпи обратната позиция - според него вдигането на осигуровките дори е закъсняло.

От 2000 г. досега тя е понижена три пъти, а пенсиите се финансират от преливане на данъци. Днес има глад за труд, това е най-подходящият момент за вдигане на осигуровки, бизнесът има нужда от хора и може да им увеличи заплатата за сметка на осигуровките, обясни той.

Според Антонов правилното решение в момента е в една година да се помисли за замразяване на доходите и икономиката да си има собствен растеж. "България е в исторически период на задлъжняване. Това ще ни удари в по-високи разходи за лихви - от половин процент до края на десетилетието ще станат 2% от БВП", прогнозира той. И припомни, че Световната банка ни е предупредила, че ако продължаваме така, ще стигнем 60%-та бариера дълг към БВП в края на десетилетието.

"Нямам спомен някой да е правил реформи за рязане на разходи. За последно това се случи след Жан Виденов, и то под външен натиск от МВФ."

Много е голям рискът да влезем в противопоставяне на един сектор с друг. Всеки министър трябва да си погледне своята област и да реши къде да се направят съкращение. Когато се опитваме да ограничим дефицита в бюджета, не може да се случи това за една година, но трябва да имаме визия за по-дълъг период", каза още Антонов.

Иначе ще дойдат от вън и ще кажат режете отвсякъде.