Китай предупреждава за засилване на чуждестранния шпионаж в земеделския сектор

Китайската национална агенция за разузнаване и сигурност (Министерство на държавната сигурност - МДС) предупреди, че чуждестранните разузнавателни агенции засилват усилията си за "незаконно придобиване" на генетични данни и семена от сектора на зърнените култури в страната, като определи тази дейност като заплаха за националната продоволствена сигурност, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"През последните години чуждестранните разузнавателни агенции засилиха проникването си в сектора на зърнените култури в Китай, незаконно придобивайки генетични данни от култури като соя, царевица и ориз, което представлява сериозна заплаха за продоволствената сигурност на страната", заяви министерството в изявление, публикувано на официалния му акаунт в "УиЧат".

"Пекин отдавна счита продоволствената си сигурност за въпрос на национална сигурност – подобно на начина, по който енергийната сигурност отдавна се разглежда през призмата на националната сигурност във Вашингтон", заяви Еван Роджърс Пей, директор в базираната в Пекин компания "ТривиумЧайна". "Постове като тези на МДС имат за цел да създадат подозрение в обществеността и да я насърчат да гледа скептично на чуждестранния интерес към селското стопанство и храните."

Министерството цитира случай, в който китайски бизнесмен на име Чжу е продал на чужденец ограничено количество семена от първо поколение, използвани в експерименти по хибридизация, които не могат да се изнасят. Сделката е била извършена по схема за "съвместно сътрудничество в областта на семената". Министерството заяви, че бизнесменът е скрил семената в контейнери, декларирани за други износни стоки. Той е бил осъден на година и половина затвор, а 17 други лица, замесени в случая, са получили административни наказания.

При друг случай чуждестранни консулски служители и експерти на "определена страна" са провели неразрешени проучвания на място в голяма селскостопанска провинция, събирайки данни за реколтата и запасите. Те са използвали тактики за противодействие на наблюдението, като често са сменяли превозните средства и са пътували по селски пътища, за да избегнат засичане.

Министерството заяви, че е предприело действия и в двата случая и призова обществеността да съобщава за всякакви подозрителни дейности чрез официалните горещи линии или онлайн канали.