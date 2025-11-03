Петър Чобанов: Данъците не трябва да се увеличават

Управляващата коалиция не трябва да вдига данъците. Това заяви подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Петър Чобанов.

„Това, което не съветваме управляващите е да увеличават данъците. Не трябва да се случва", каза той пред БНТ.

По отношение на осигуровките Чобанов посочи, че това ще се случи. „Това има своята логика, за да се подобри балансът в пенсионната система, така че това е възможен подход. Разбира се, трябва да сме сигурни, че пенсионната система оптимално е сложена като рамка, така че наистина да изпълнява своите цели", добави той.

Подуправителят на БНБ заяви, че балансираният бюджет изисква извършването на колкото се може повече реформи, които да подобрят ефективността на разходите в ней-тежките социални системи.

„Тези реформи трябва да са ориентирани към резултати и по отношение на образованието да имаме наистина грамотни и образовани хора, които да са гръбнакът на икономиката с висока добавена стойност, а по отношение на здравеопазването – пациентът наистина да бъде поставен в центъра на системата, да се грижим не да лекуваме хората, а те да бъдат колкото се може по-здрави и да не се стига до болница", каза Чобанов.

Тъй като България става член на еврозоната от 1 януари, Бюджет 2026 г. се консултира с Европейската комисия. „Независимо, че още не сме в еврозоната, това ще е бюджет на страната еврозоната следващата година и затова той се консултира и предполагам, че този процес на консултации в момента тече. ЕК може да отправи въпроси по отношение реалистичността на приходите, по отношение това дали разходите могат да бъдат извършени в този обем и какви ще са икономическите ефекти от тези приходи съответно и тези разходи", заяви Чобанов.