Френските депутати приеха данък върху холдингите и отхвърлиха облагането на свръхбогатите

Френските депутати отхвърлиха в петък предложенията за въвеждане на данък върху свръхбогатите, за който настояваха от левицата, и вместо това подкрепиха предложен от правителството разводнен вариант за облагане на активи, държани в холдингови компании, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Мярката беше приета с 224 гласа „за" срещу 10 „против". Лидерът на депутатите от дясноцентристката опозиционна партия „Републиканците" Лоран Вокие изрази удовлетворение в интервю за АФП, че парламентът „спира данъчната лудост и манията за нови налози" в проектобюджета. Левите парламентарни групи гласуваха с „въздържал се".

Макар че десницата и крайната десница се противопоставиха остро на предложението, те не успяха да го отменят, но постигнаха сериозно ограничаване на приложението му. Левицата, която и преди смяташе първоначалния вариант на правителството за твърде неамбициозен, сега разкритикува приетата версия като „напълно лишена от съдържание".

Центристки, десни и крайнодесни депутати формираха мнозинство срещу няколко предложения на левите партии, включително 2-процентов данък върху богатство в размер на над 100 милиона евро – мярка, предложена от френския икономист Габриел Зюкман, според когото тя би могла да донесе между 15 и 20 милиарда евро годишно, предаде Ройтерс. Законопроектът за данъка „Зюкман" беше отхвърлен с 228 гласа срещу 172.

В опит да успокои социалистите, разгневени от отхвърлянето на данъка върху богатството, премиерът Себастиен Льокорню заяви, че правителството няма да се противопостави на премахването на замразяването на пенсиите и социалните помощи в бюджета си за 2026 година. Социалистите, които миналата седмица заплашиха да свалят правителството, ако милиардерите не бъдат накарани да плащат повече, определиха направения от Льокорню компромис по отношение на пенсиите и социалните плащания като „първа стъпка в правилната посока", но подчертаха, че това не е достатъчно.

Льокорню, който няма парламентарно мнозинство, разчита на подкрепата на социалистите, за да прокара бюджета и да оцелее при евентуални вотове на недоверие.

„Ако текстът остане в настоящия си вид, заявявам тържествено, че няма да има положителен вот от страна на социалистите, а дори ще гласуват против, което означава, че този бюджет няма да може да бъде приет", предупреди лидерът на Социалистическата партия Оливие Фор. „Ние искаме французите да не трябва да плащат данъка, който милиардерите не желаят да плащат", добави той.

Льокорню отвърна, че Конституционният съвет би отменил данъка „Зюкман", и заяви, че правителството е готово да се откаже от планираното замразяване на пенсиите и социалните помощи, които иначе нямаше да бъдат индексирани спрямо инфлацията догодина. Зюкман твърди, че предлаганият от него налог, който се ползва с голяма подкрепа според социологическите проучвания, би гарантирал, че свръхбогатите плащат поне толкова пропорционално, колкото и средностатистическите данъкоплатци.

Министърката, отговаряща за публичните финанси, Амели дьо Моншален, призна, че холдинговите дружества са „положителен инструмент" за икономиката, но понякога се използват „за натрупване на лично богатство", поради което правителството иска да „коригира злоупотребите".

Според депутатката от Еколого-социалната парламентарна група Клемантин Отен приетата от парламента мярка е „миниатюрна", а комунистът Никола Сансю я сравни с „мрежа за сардини, през която минават китове". С този данък „няма да хванете нито риби, нито китове, просто ще изпразните морето", реагира Вокие.

„Национален сбор", който първоначално се противопоставяше на предложението на правителството, в крайна сметка гласува за версията, внесена от десницата, като изрази удовлетворение, че все пак е приета някаква форма на облагане на финансовото богатство, за каквато крайнодясната партия се застъпва.

Въпреки че вотът беше очакван, отхвърлянето на данъка „Зюкман" и на олекотената негова версия, наречена „Мерсие" предизвика яростта на левите партии, отбеляза АФП.

„С вашата непреклонност, страхувам се, че поемате по грешния път", заяви социалистът Борис Вало. Лидерът на депутатите от Социалистическата партия призова за възстановяване на Данъка върху солидарността на богатството, отменен през 2017 г.

Опасенията, че предлаганите от левите партии 2 варианта за данък може да навредят на френските компании, да обезкуражат инвестициите и да унищожат работни места, подтикнаха Льокорню да предложи вместо това 2-процентно облагане на активи в холдингови компании, които не се използват за стопанска дейност.

Депутатите одобриха разводнената версия на този налог, който по предварителни прогнози ще донесе до 1 милиард евро приходи в хазната, като обложи личните активи, държани в около 4000 холдингови дружества, създадени единствено за да намалят данъчната тежест на собствениците си.

Окончателният вид на налога може да претърпи промени, когато законопроектът за бюджета бъде разгледан от Сената през следващите седмици, макар че долната камара ще има последната дума. Законът ще бъде подложен и на контрол от Конституционния съвет, който вече е отменял данъчни разпоредби, сметнати за конфискационни, посочи Ройтерс.