КМГ: Китайските марки продължават да доминират на пазара на електромобили в Израел

Делът на китайските марки в продажбите на електромобили в Израел е достигнал 82,1% през първите десет месеца на 2025 година, показват данни на Израелската асоциация на вносителите на автомобили, публикувани на 1 ноември, съобщи КМГ.

От януари до октомври в страната са продадени общо 43 177 електромобила, произведени от китайски компании, от общо 52 612 продажби за периода.

Класацията се оглавява от BYD Auto, която предлага модели като Atto 3, Dolphin, Seal и Sealion в Израел и е продала 7825 автомобила от началото на годината.

Следващата в списъка е Chery, която е реализирала 6349 продажби, включително моделите FX и Jaecoo.

Трето място заема компанията Xpeng Motors, която е продала 5711 електрически автомобила през десетте месеца на годината, включително моделите G6, G9 и P7.

По отношение на общите продажби на автомобили, които включват и бензинови и хибридни превозни средства, Китай води с 88 757 продадени коли, следван от Южна Корея с 46 928 и Япония с 36 662.