КМГ: Модната индустрия в ерата на цифровата икономика

Когато прекрачиш прага на Държавната иновационна демонстрационна база „Ишан Сяоджън", усещането е като да влезеш в модна фабрика на бъдещето. Няма шумни халета, няма безкрайни рафтове с материали. Има екрани, алгоритми и тиха увереност, че тук модата се ражда по нови правила, съобщи КМГ.

Дизайнерите черпят вдъхновение онлайн, преглеждат виртуални мостри из т.нар. „обществената библиотека за платове" и избират между стотици варианти, които да отговарят точно на идеята им. След това скицата се изпраща към мрежа от фабрики, свързани чрез индустриалната интернет платформа. Системата интелигентно координира производствения капацитет, осигурявайки бърза реакция при малки поръчки и персонализирано производство. Този модел не само преобръща традиционния процес на производство на облекло, но и реагира на бързо променящите се пазарни изисквания.

Чрез тази индустриална интернет платформа „Ишан Сяоджън" поставя цифровите иновации в основата на своите бизнес процеси и изгражда цялостна екосистема, обхващаща проектиране, производство и продажби. До момента там са се установили близо 3700 предприятия и над 8000 дизайнери и моделиери, превръщайки се в типичен пример за синергия между дигиталната и реалната икономика в Ханджоу. Данните показват, че през първата половина на тази година онлайн продажбите на облекла, произведени в града, са достигнали 30,7 милиарда юана, което е ръст от 15% на годишна база — живо доказателство за двупосочното развитие на модната индустрия в крачка със съответните платформи за онлайн производство и търговия.

В пазара, специализиран за продажба на облекло в Ханджоу, 30% от търговците вече работят по модела „физически + онлайн магазин". „Чрез платформата 1688 не само разширихме онлайн каналите си, но и получихме професионални услуги, предоставяни от платформата. Продажбите ни се увеличиха с 25% спрямо същия период на миналата година", сподели местен търговец.

Създаването на работни обслужващи центрове на платформата 1688 осигурява на търговците пълна подкрепа – от регистрацията до всички етапи от ежедневната работна дейност. Центровете редовно организират обучения, които помагат на търговците да овладеят уменията за онлайн управление и лесно да преминат към дигитална търговия. И резултатите наистина не закъсняват. В момента Ханджоу разполага с над 500 компании за трансгранична електронна търговия в модната индустрия, 2 публично листвани компании и обем на трансгранични сделки в сектора на облеклата от 5,26 милиарда юана, което представлява ръст от 21,85% на годишна база.

„Преминаването към произвеждането на облекло с високо качество е неизбежният път за развитието на модната индустрия в Ханджоу", заяви представител на „Ишан Сяочжън". „Имаме увереност, че чрез двупосочното взаимодействие между платформите и индустрията, женската мода от Ханджоу ще разгърне още по-голяма жизненост в ерата на цифровата икономика."