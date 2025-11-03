Обрат: Volvo ще продължи да произвежда бензинови автомобили и хибриди

Volvo имаше големи идеи, като една от най-важните бе да се откаже от производството на коли с двигатели с вътрешно горене около 2030 г. Това начинание вече е изоставено, защото пазарът на електрически автомобили в Европа не се развива според предварителните прогзони, а в САЩ политиката се променя и електричеството не е на мода.

В края на март тази година главният изпълнителен директор на Volvo Джим Роуан беше уволнен, а Volvo върна бившия си шеф Хокан Самуелсон като изпълнителен директор.

Първоначално и той въведе агресивна електрическа политика, но сега би отбой. "Преходът ще отнеме повече време, отколкото си мислехме преди пет години", казва Самуелсон.

Бензиновите автомобили ще оцелеят по-дълго от очакваното във Volvo. Разработват се и нови модели с хибриди с дълъг електрически пробег. Volvo планира да запази второто поколение plug-in хибриди до края на следващото десетилетие, тоест до 2040 г., съобщава Autonews.