Производството на китайския BYD Seal е с 35 процента по-евтино от това на Volkswagen ID.3

Георги Луканов

Частите и материалите в BYD Seal са значително по-евтини от Volkswagen ID.3.

Най-голямата швейцарска банка UBS направи интересен анализ, който показва, че производството на китайския модел BYD Seal е с около 35% по-евтино от производството на Volkswagen ID.3.

Това ценово предимство на BYD се дължи на вътрешното производство на компоненти, което контрастира с по-скъпия подход на VW при производството на ID.3. Германският гигант разчита повече на доставчици, а има и социален компонент, защото плаща повече на работниците в Германия.

BYD харчи 29% по-малко за батерията. За шасито и колелата още 38% по-малко, както и за електрониката, което също носи на китайците 17% по-ниска цена. Други компоненти струват на BYD по-малко с 23%, докато производството на интериора на превозното средство носи още 17% по-малко разходи за BYD. За дистрибуцията и другите услуги се добавят още 63% по-малко, както и за фабриките, които носят още 62% по-ниски разходи за BYD.

Като се добави цената на труда, т.е. работниците, това дава на китайците 77% предимство пред германците. Китайските разходи за труд не могат да се сравняват с германските.

