Цигари от небето: Литва под обсада от балони - контрабандата, която завари ЕС неподготвен

В един обикновен есенен следобед летище Вилнюс - входната врата на Литва към света - беше принудено да спре работа. Самолетите останаха на земята, хиляди пътници заседнаха по терминалите, а радарните екрани засичаха хелиеви балони с необичаен товар, идващи от Беларус.

Сцената не е от римейк на стария филм «Боговете сигурно са полудели». Не са туристически атракции. Не са случайни предмети, носени от вятъра. А самоделни контейнери, пълни с контрабандни цигари.

Така започва една от най-запомнящите се истории на годината - история, която не може да се разказва единствено в контекста на данъчни злоупотреби. Защото в Литва тютюневата контрабанда вече прекъсва гражданския въздушен трафик.

И това е само началото.

Хронология на един абсурд

Само за месец летище Вилнюс беше затворено четири пъти, а Каунас - веднъж. Над 170 полета бяха отменени или забавени. Повече от 30 000 пътници останаха блокирани. Причината - стотици въздушни балони, натоварени с цигари, пуснати от Беларус към ЕС.

„Прост, евтин и невероятно ефективен метод,“ коментира представител на литовския Национален кризисен център. „По-евтини от дронове, по-трудни за проследяване.“

Само тази година властите са прихванали 546 балона и са задържали 87 души. Правителството обсъжда възможността балоните да бъдат сваляни във въздуха. Ефектът на балоните е драматичен: гражданската авиация е саботирана от въздушни играчки, управлявани от престъпни мрежи.

Контрабандата става хибридна заплаха

Източник: https://nypost.com/

Случващото се в Литва е само пример, но и симптом. Подобни случаи се регистрират и в Полша, където вече има над 100 опита за контрабанда с балони. Този модел на престъпление поставя Европа пред тревожен извод: контрабандата вече не се ограничава до трансграничен трафик по суша и вода – тя навлиза и във въздушното пространство, застрашавайки авиацията и гражданите.

Според данни за 2024 г. незаконният пазар на тютюневи изделия в Европа е довел до 14,9 млрд. евро загубени данъчни приходи. Всяка десета цигара е нелегална. В някои държави – като Франция, Белгия, Нидерландия – делът е между 17 и 38%. Това вече не е само фискален проблем. Това е и въпрос на сигурност.

Контекстът: Брюксел затяга примката

Това се случва в момент, когато Европейската комисия обмисля най-големите данъчни промени върху тютюна от 2011 г. насам.

В предложенията за нова директива за тютюневия акциз и решението за собствени ресурси на ЕС (TEDOR) заложеният план е свързан с рязко увеличение на минималните акцизни ставки за всички продукти и за използване на акциза като нов собствен ресурс за бюджета на ЕС, като всяка страна членка трябва да плаща на Европейския съюз 15% от своите собствени постъпления.

Аргументите на Европейската комисия са: борба с тютюнопушенето, защита на здравето и финансиране на общия бюджет.

Но какъв е залогът? Според първоначални оценки цената на кутия цигари след три години може да се увеличи средно за ЕС с 1,20 евро, а в някои държави – като България – с почти 3 евро на кутия.Това означава стотици евро повече от джоба на средния пушач годишно, но и мощен стимул за сивия пазар.

Когато легалните канали се натоварят прекомерно, незаконните процъфтяват

Колкото повече се ограничава легалният пазар, толкова по-изобретателни стават престъпните мрежи. А последствията вече са тук: загуба на приходи, нови канали за контрабанда, държавни разходи за извънредна сигурност, а както се вижда на практика в Литка - затворени летища и хиляди блокирани пътници.

Балоните с цигари вече летят и валят във въздушното пространство на ЕС — а Европейската комисия иска забрана на филтрите и цигарите с филтър: рецепта за нов взрив на контрабандата.

Това е мярка, която на пръв поглед звучи като директен удар срещу пушенето и срещу замърсяването на околната среда, но реалните последици могат да бъдат катастрофални. Ако филтрите бъдат забранени и легалните цигари с филтър изчезнат от пазарите в ЕС, то те просто ще бъдат заместени от нелегални цигари или пушачите ще свиват тютюн. Контрабандистите не се интересуват от екологични и здравни регулации.

Представете си сценарий, в който пушачът, лишен от познатия легален продукт, търси бърз и евтин заместител - и го намира, не в магазина от контролирана законна фабрика, а в торба с цигари на пазара, на улицата или под тезгяха. Нелегалната стока струва по-малко, няма проследимост, не минава през митница и не плаща данъци, но носи още повече рискове за здравето и за сигурността: без контрол на качеството, финансиране на организирана престъпност и нови заплахи за сигурността. Балоните над Литва са живо доказателство: когато легалният пазар бъде ограничен рязко, контрабандата не само се възстановява - тя се иновира и ескалира, използвайки методи, които държавите едва започват да разбират и контрират.

Източник: https://nypost.com/

В този контекст балоните над Вилнюс не са просто еднократен куриоз: те са мрачна визуализация на това как изглежда свят, в който регулациите затварят легалните врати, а организираната престъпност отваря нови - не само по земя и вода, но и във въздуха.

Европа на кръстопът

ЕС се стреми към по-здраво поколение. Никой не спори с този идеал. Но ако здравните цели се преследват чрез крайни мерки и забрани, без да се отчита реалния живот и динамиката на пазара, то рисковете се прехвърлят върху гражданите.

Казано по-просто: Ако цигарите станат недостъпни и филтрите забранени, те няма да изчезнат. Просто ще сменят източника си - от контролирания пазар към престъпния. И вместо да се пълнят държавни бюджети, ще се пълнят джобовете на престъпните групи, вече усъвършенствали уменията си да заобикалят границите… и радарите.

Балоните над Вилнюс са предупреждение

Европа има избор. Да гони невъзможната мечта за свят без тютюн чрез репресия и аболционистки акции или да приеме прагматичен подход: строги регулации и стрикти механизми за тяхното осъществяване.

Балоните над Вилнюс са първият сигнал. Ако Европа не го чуе, скоро можем да видим същите сцени над други столици. Време е законодателите от Брюксел да стъпят на земята.

Източници: SkyNews, BBC, Al Jazeera, Politico, Delfi (Video), Onet