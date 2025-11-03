ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

19-годишна шофьорка се заби в дърво и загина в Рус...

Времето София 16° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21637721 www.24chasa.bg

Записването за облигациите на tbi bank (с лихва 6.5-7.5%) започна днес advertorial icon

1692

Записването за новата емисия облигации на tbi bank започна днес и ще продължи до петък на обяд (7 ноември, 12:00 ч.). Минималната инвестиционна сума е 100,000 евро. Срокът на падежа ще бъде 3 години (36 месеца), но банката има право да ги изплати една година по-рано. Лихвеният процент ще бъде определен по време на процеса на записване, но няма да бъде по-нисък от 6,5% и по-висок от 7,5%. Банката планира емисия в размер на 30-40 милиона евро.

До петък инвеститорите могат да заявят интерес чрез инвестиционен посредник или като се свържат директно с екипа на tbi bank.

„Отбелязахме много силен предварителен интерес от различни видове инвеститори и очакваме новата емисия облигации да бъде презаписана“, казва Лукас Турса, изпълнителен директор в tbi bank.

През последните четири години tbi bank се утвърди като най-активния играч на българския пазар на корпоративни публични облигации. Предоставяйки на инвеститорите атрактивни и гъвкави възможности по отношение на падежа и доходността, банката привлече общо 84 млн. евро чрез различни инструменти. 

*Повече информация за емисиите облигации на tbi bank е налична тук.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Финанси

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео, снимки)