"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Записването за новата емисия облигации на tbi bank започна днес и ще продължи до петък на обяд (7 ноември, 12:00 ч.). Минималната инвестиционна сума е 100,000 евро. Срокът на падежа ще бъде 3 години (36 месеца), но банката има право да ги изплати една година по-рано. Лихвеният процент ще бъде определен по време на процеса на записване, но няма да бъде по-нисък от 6,5% и по-висок от 7,5%. Банката планира емисия в размер на 30-40 милиона евро.

До петък инвеститорите могат да заявят интерес чрез инвестиционен посредник или като се свържат директно с екипа на tbi bank.

„Отбелязахме много силен предварителен интерес от различни видове инвеститори и очакваме новата емисия облигации да бъде презаписана“, казва Лукас Турса, изпълнителен директор в tbi bank.

През последните четири години tbi bank се утвърди като най-активния играч на българския пазар на корпоративни публични облигации. Предоставяйки на инвеститорите атрактивни и гъвкави възможности по отношение на падежа и доходността, банката привлече общо 84 млн. евро чрез различни инструменти.

*Повече информация за емисиите облигации на tbi bank е налична тук.