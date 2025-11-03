Само на 80 километра от София, сред вековните гори и кристалните води на Рила, се намира едно от най-магнетичните места в България - Мальовица. Място, където природата и човекът живеят в хармония, а планината посреща своите гости с чист въздух, спокойствие и гледки, които остават завинаги в сърцето.

Комплекс „Мальовица" се утвърждава като пример за устойчив туризъм - с обновени хотели, поддържани екопътеки и специално внимание към опазването на природата. Реновираните хотели „Ален Мак", „Алпинист" и „Мальовица" вече предлагат комфорт, вдъхновен от духа на планината, а все повече хора откриват това вълшебно място без да нарушават неговата дива красота.

Новото бижу на Рила – хотел „Ален Мак"

На 1 декември отваря врати напълно обновеният хотел „Ален Мак" – пространство за почивка, вдъхновение и приключения в сърцето на планината. Всеки детайл в него е проектиран така, че да създава баланс между лукс и природосъобразност.

Релакс сред върховете

Двата модерни релакс центъра в „Мальовица" и „Алпинист" са идеалното място за възстановяване след планински преходи. Панорамни джакузита, парна и арома парна баня, класическа и инфраред сауна, солна терапия и атракционен душ - всичко е създадено, за да възроди тялото и сетивата. От октомври комплексът предлага и отопляем вътрешен басейн, който превръща престоя в истинско удоволствие.

В есенните дни гостите могат да се насладят на уют и ново сезонно меню в ресторанта с камина и гледка към върховете на Рила - идеалната комбинация от топлина и вкус.

Зима в бяло

През зимата Мальовица се превръща в снежна приказка. Ски пистите и маршрутите за снегоходни преходи предлагат идеални условия за активна почивка далеч от тълпите и шума на големите курорти. А вечерите край камината носят усещането за истински дом в планината.

Туризъм с кауза

„Ние вярваме, че туризмът може да бъде едновременно красив и отговорен", споделя Димитър Христов от комплекса. „Целта ни е не просто да посрещаме гости, а да ги вдъхновяваме да обичат планината така, както я обичаме ние. Затова въвеждаме екологичен кодекс, който включва правила за опазване на природата и уважение към местната култура."

Признание за усилията

На 1 ноември 2025 г., по време на събитието „15 години Чудесата на България", комплекс „Мальовица" получава престижното отличие – плакет за възстановяване в унисон с природата. Отличието е за реновирането на първата планинска школа у нас, откъдето е тръгнал легендарният алпинист Христо Проданов, както и за създаването на най-високопланинския музей в България.

Наградата е връчена от вицепрезидента на „Европа Ностра" Греъм Бел, който отбелязва: „Вече 15 години отбелязваме невероятните чудеса на България. За популяризирането им са нужни специални приятели – партньори, които осигуряват истинска подкрепа и дават всичко от себе си, за да може това да продължава."

Мальовица отново доказва, че когато любовта към природата срещне отговорността, се ражда чудо - едно българско чудо, признато и от Европа.