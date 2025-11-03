"Майкрософт" инвестира над 15 милиарда долара в ОАЕ

"Майкрософт" (Microsoft) планира да инвестира над 15 милиарда долара в Обединените арабски емирства през следващите седем години – до края на 2029 г., съобщи компанията, цитирана от Ройтерс. По данни на дружеството инвестицията ще бъде насочена основно към разширяване на центровете за данни с изкуствен интелект в страната. "От наша гледна точка това е инвестиция, която е от решаващо значение за задоволяване на нарастващото търсене на решения с изкуствен интелект", заяви заместник-председателят и президент на „Майкрософт“ Брад Смит в интервю за Ройтерс, цитиран от БТА.

Смит посочи, че компанията е получила експортни лицензи от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп за доставка на усъвършенствани чипове до ОАЕ. Първите разрешения са били издадени миналата година, а нови лицензи са получени и през настоящата.

Той направи изявлението си в кулоарите на енергийната конференция ADIPEC в Абу Даби.

Обединените арабски емирства инвестират милиарди долари в стремежа си да се превърнат в глобален център за изкуствен интелект, като разчитат на стабилните си отношения със Съединените щати и достъпа до най-съвременни американски технологии, включително някои от най-мощните чипове в света.