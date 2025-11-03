Франция може да забрани достъпа до пазара си на онлайн търговец заради детски секс кукли

Достъпът на онлайн търговеца на дребно за бърза мода "Шейн" (Shein) до френския пазар може да бъде ограничен, ако компанията възобнови продажбата на кукли с детски вид за сексуални цели, заяви министърът на икономиката и финансите Ролан Лескюр предБе Еф Ем, цитиран от Ройтерс и Франс прес. По думите му продуктите са незаконни и ще бъде открито съдебно разследване.

"Ако това поведение се повтори, ще бъдем в правото си да спрем достъпа на "Шейн" до френския пазар", заяви министърът на финансите Ролан Лескюр пред телевизия Бе Еф Ем (BFM TV).

"За терористични действия, трафик на наркотици и детска порнография правителството има право да поиска забрана за достъп до френския пазар, ако има повторни нарушения или ако въпросните артикули не бъдат премахнати в рамките на 24 часа", допълва Лескюр, цитиран от АФП и БТА.

"Тези ужасяващи артикули (...) са незаконни", каза още той, като допълни, че "ще има съдебно разследване".

В събота френският орган, отговарящ за конкуренцията, потребителите и борбата с измамите (DGCCRF) обяви, че е сезирал прокуратурата, след като е открил надуваеми кукли с детски вид за сексуални цели на платформата на "Шейн". Това се случва само дни преди търговецът на дребно да открие първия си физически магазин в света, който ще се намира в Париж.

Лескюр призна, че френското законодателство може да бъде заобиколено чрез използване на система за свързаност от типа Ви Пи Ен (VPN - който пренасочват трафика на данни). "Франция няма средствата да се бори с такива действия на този етап", заяви той.

Онлайн търговецът на дребно "Шейн" се утвърди на световния пазар на "бързата мода" и от 2015 г. присъства активно във Франция. Компанията често е обвинявана в нелоялна конкуренция, екологично замърсяване и неприемливи условия на труд, припомня АФП.

"Шейн" планира да отвори първия си постоянен физически магазин в универсалния магазин "Бе Аш Ве Маре" (BHV Marais) в сряда в историческия център на Париж, на площ от над 1000 квадратни метра.

Компанията е обект и на законодателна инициатива, насочена срещу т. нар. ултра бърза мода, като тази година на "Шейн" са били наложени три глоби на обща стойност 191 млн. евро във Франция, включително за обявяване на подвеждащи отстъпки, предоставяне на неточна информация и недеклариране на пластмасови микрофибри в продуктите си.

"Въпросните продукти, за които става дума, бяха незабавно премахнати от платформата, веднага щом разбрахме за тези сериозни недостатъци", отговори онлайн търговецът в имейл на искане на Ройтерс за коментар по темата.