Amazon дава на OpenAI облачни услуги по споразумение за 38 млрд. долара

Американският технологичен концерн "Амазон" (Amazon.com) ще предостави на "ОупънЕйАй" (OpenAI) облачни изчислителни услуги по многогодишно споразумение на стойност 38 милиарда долара, което ще осигури на производителя на "ЧатДжиПиТи" (ChatGPT) достъп до стотици хиляди графични процесори на "Енвидиа" (Nvidia) за обучение и работа с моделите му за изкуствен интелект, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Сделката, обявена в понеделник, подчертава растящото значение на изчислителната мощ в индустрията на изкуствения интелект, която се стреми към технологии, способни да се равняват или дори да надминават човешкия интелект. Новината предизвика ръст от пет процента на акциите на "Амазон" в предпазарната търговия.

"ОупънЕйАй" ще започне да използва платформата "Амазон уеб сървисиз" незабавно, като пълният капацитет ще бъде въведен в експлоатация до края на 2026 г., с възможност за разширяване през 2027 г. и след това.

Споразумението е сред първите големи стъпки на компанията след преструктурирането ѝ през миналата седмица, което ѝ позволи да се отдели от нестопанските си корени. Според Ройтерс "ОупънЕйАй" подготвя почвата за първично публично предлагане, което може да оцени компанията на до 1 трилион долара.

Бързо нарастващите оценки на компаниите, развиващи технологии с изкуствен интелект, и огромните им оперативни разходи, които за "ОупънЕйАй" вече надхвърлят 1 трилион долара, пораждат опасения, че настоящият бум в сектора може да се превърне в балон, отбелязва агенцията.

"Амазон" е най-големият продавач на наета изчислителна мощност в света. "Майкрософт" (Microsoft Corp.) - най-големият инвеститор в "ОупънЕйАй" и преди това изключителен доставчик на облачни изчислителни услуги наскоро обяви ново ангажимент от страна на младата компания да инвестира около 250 милиарда долара в облачната ѝ платформа "Азюр" (Azure). "Оракъл" (Oracle Corp.) сключи сделка на стойност 300 милиарда долара за предоставяне на "ОупънЕйАй" на центрове за данни, а по-рано тази година "ОупънЕйАй" разкри, че "Гугъл Клауд Платформ" (Google Cloud Platform) на "Алфабет" (Alphabet Inc.) е сред компаниите, които захранват "ЧатДжиПиТи". Стартъпът има и сделка на стойност 22,4 милиарда долара с "КорУейв" (CoreWeave Inc.), лидер сред новото поколение т.нар. нео облаци, които предлагат услугите си на разработчиците на изкуствен интелект.