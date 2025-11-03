Първата сесия на Уолстрийт за ноември започна с разнопосочно

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Първата сесия на Уолстрийт за ноември започна без ясна посока. Докато индексът Dow Jones Industrial Average отбеляза лек спад, технологичният Nasdaq продължи възхода си, подкрепен от засиления интерес към изкуствения интелект, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.

В началото на търговията Dow Jones се понижи с 0,4 на сто до 47 363 пункта, докато S&P 500 се повиши с 0,1 на сто до 6847 пункта. Nasdaq 100 нарасна с 0,6 процента до 26 005 пункта, доближавайки се до рекордния си връх от миналата седмица от 26 182 пункта.

През октомври S&P 500 отбеляза шестото си поредно месечно повишение — най-дългата подобна серия от четири години насам. Nasdaq постига най-дълга печеливша поредица от над седем години, след като водещите технологични компании от т.нар. "Великолепна седморка" отчетоха ръст на разходите, свързани с изкуствения интелект.

Инвеститорите очакват повече сигнали от сектора на полупроводниците, след като тази седмица компаниите "Адвансд Микро Дивайсис" (Advanced Micro Devices) и "Куалком" (Qualcomm) ще обявят финансовите си резултати.

"Въпреки че има опасения относно начина, по който големите технологични компании финансират растящите си разходи за изкуствен интелект, тези фирми разполагат със стабилни баланси и висока ликвидност", заявиха анализатори от "Ю Би Ес Глобъл Уелт Мениджмънт" (UBS Global Wealth Management).

"По-високите капиталови разходи вероятно ще ускорят внедряването на изкуствения интелект, като наблюдаваме и устойчив растеж на облачните технологии", добавят те.

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че най-модерните чипове на лидера в областта на изкуствения интелект "Енвидиа" (Nvidia) ще бъдат предназначени изключително за американски компании и няма да се изнасят за Китай и други държави. Акциите на "Енвидиа" поскъпнаха с 2 процента.

Миналата седмица Тръмп и китайският президент Си Цзинпин се споразумяха за едногодишно отлагане на взаимните мита, но това не промени дълбоките различия между двете водещи икономики в света.